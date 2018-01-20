"الشرق الأوسط" كشف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الدفاعية الجديدة لبلاده القائمة على التنافس العسكري مع القوى العظمى الأخرى مثل الصين وروسيا.

"الشرق الأوسط" اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالسعي لحل النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، بالقوة العسكرية والقضاء على اتفاقيات "مينسك" الخاصة بتسوية ذاك النزاع.

"الجمهورية" أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، عن أسف موسكو لوصف روسيا والصين بأنهما تهديد للأمن القومي الأميركي في استراتيجية الأمن القومي، مشيراً إلى أن بلاده مستعدّة للحوار مع واشنطن بغض النظر عن ذلك.

"الجمهورية" أكّد الزعيم الكتالوني الانفصالي كارليس بوتشيمون أمس، عن قدرته على إدارة إقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا وتفادي السجن بعودته إلى إسبانيا.

"الشرق الأوسط" أعلن البرلمان الروسي أن القوات الروسية في سوريا لديها مهام محددة بموجب الاتفاقية الثنائية وأن قوات النظام تمتلك كل الوسائل الممكنة لحماية الأجواء السورية.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة "الأناضول" التركية أن نحو 1000 مقاتل من ميليشيا "ب ي د " وميليشيا "بي كا كا" المصنفتين إرهابيتين في تركيا انتشروا في مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا.

"الجمهورية" قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن بلاده بحاجة إلى ألمانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

"الجمهورية" اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه من الضروري أن تكون هناك حكومة مستقرّة في ألمانيا للتحرك في أوروبا.