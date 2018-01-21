الحياة 11 /1 /2018

اقتصادات الخليج وعبور العام الجديد

هناك مؤشرات في عدد من دول الخليج تؤكد أن التحولات الهيكلية مقبلة، ومن هذه الدول السعودية والإمارات، حيث يتم التركيز على المشاريع الإقتصادية الكبيرة التي تساهم في تنويع القاعدة الإقتصادية. يضاف إلى ذلك أن السعودبة والإمارات والبحرين أخذت تطبق الضريبة المضافة المتفق عليها من جانب دول مجلس التعاون الخليجية. وبطبيعة الحال، أكدت بلدان أخرى مثل الكويت، اهتمامها بالإصلاح البنيوي وطرحت وثيقة إصلاح قبل ىسنتين، وإن تم تجميد هذه الوثيقة، لكن المزاج السياسي في الكويت ليس في وارد الإصلاح الإقتصادي. ولا تزال الضريبة على القيمة المضافة، و هي ضريبة على السلع والخدمات وتشمل في شكل أساسي السلع والخدمات الكمالية، تواجه عقاب. ويضاف الى ما سبق، تحدي النفط والغاز الصخري، إذ يرتفع الإنتاج في الولايات النتحدة وغيرها من بلدان بتكاليف إقتصادية مقبولة.

الشرق الأوسط

9 /1 /2018

"أوبك" لن تبدل الانتاج النفطي إذا حصل اضطراب محدود في الإمدادات

استقرت أسعار النفط أمس مستوى في نحو ثلاث سنوات الذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأميركية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في "منظمة الدول المصدرة للنفط" بأن "المنظمة تتابع الإضطرابات في إيران والأزمة الإقتصادية في فنزويلا، لكنها لن تزيد الإنتاج إذا حدثت تعطلات كبيرة وطويلة الأمد للإمدادات من الدولتين". وأكد متعاملون أن الإضطرابات في إيران ثالث أكبر منتج في "أوبك" دفعت الأسعار للصعود.

وأشار المصدر إلى أن "أوبك لن ترفع الإنتاج إن حدث تعطيل للإمدادات في إيران وفنزويلا".

10 /1 /2018

6.5 تريليون دولار تكلفة حرب أميركا على الإرهاب

بلغت تكاليف الحرب الأميركية على الإرهاب في 76 دولة منذ عام 2001 وحتى الآن، 6.5 تريليون دولار، حسبما كشفت دراسة أعدها فريق من "معهد واطسون للشوؤن الدولية" بجامعة "براون" الأميركية وسوف تزيد الدين العام الأميركي بنحو 8 تريليونات دولار بحلول 2050. وتشير الدراسة الى أن عدد الدول التي انخرطت في الحرب الأميركية على الإرهاب بلغ 76 دولة، وهو ما يعادل 39 في المائة من إجمالي الدول الموجودة على سطح الكوكب. ووضعت الدراسة خريطة لـ"مكافحة الإرهاب" تظهر انتشار الجماعات الإرهابية حول العالم ، حتى أصبح الصراع ضد المتطرفين ظاهرة عالمية. وأضافت أن الحرب الأميركية على أفغانستان، التي تعد أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة، ما زالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن يطول أمدها، خصوصاً في عهد الرئيس ترمب، لا سيما بعد استراتيجية الأمن القومي التي أعلن عنها منذ شهرين.

11 /1 /2018

إدارة ترامب تحظر استكشاف البترول قبالة ساحل فلوريدا

أعلن وزير الداخلية الأميركية رايان زينكي، إن ادارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل فلوريدا بعد مناشدة من حاكم الولاية. ويفتح قرار زينكي باستثناء فلوريدا من التنقيب البحري، المجال أمام مطالبة حكام آخرين يعارضون التنقيب البحري عن النفط والغاز بخطر مماثل في ولاياتهم. وفي سياق منفصل، أكد مصدر مطلع أن"بتروتشاينا" رفعت كمية النفط الخام الروسية المعالجة في مصفاتها في"داليان" أكبر مصافي الشركة الصينية، إلى مثليها تقريباً اعتباراً من كانون الثاني مع بدء تطبيق اتفاق إمداد جديد. وتوقع المصدر أن تكرر المصفاة الواقعة بمدينة داليان الساحلية في شمال شرقي الصين، 260 ألف برميل يومياً من الخام الروسي المنقول عبر خط أنابيب خلال العام الحالي، بزيادة بين 85 و90 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتبلغ طاقة المصفاة نحو 410 آلاف برميل يومياً من الخام.

12 /1 /2018

خسائر كبرى للعملات الإفتراضية بعد "تهديد كوري" وإجراءات صينية"

تراجعت العملات الرقمية الرئيسية في العالم، وعلى رأسها العملة الإفتراضية الأشهر "بيتكوين"، الخميس مع إعلان وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانغ كي استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب "المخاوف الكبيرة" منها، وذلك عقب ساعات قليلة من تحركات صينية منذرة، وتحذيرات متوالية من خطورة التعامل بالعملات الإفتراضية مع اقتراب انفجار فقاعتها. وكانت أحدث التحذيرات من العملات الإفتراضية من وارن بافيت، أحد أثرى أثرياء العالم وأحد أهم وأشهر رجال الأعمال في الولايات المتحدة والعالم، الذي قال إن "نهاية سيئة تنتظر بيتكوين حتماً". وفي غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي، استمرار نشاط إنتاج العملة الإفتراضية "بيتكوين" في تحقيق أرباح في الصين، رغم احتمال تراجع قيمة العملة بمقدار النصف.

15 /1 /2018

دراسة: تضاعف الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 3 مرات بحلول 2035

يتوقع تقرير متخصص تضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ضمن مزيج من الطاقة المستقبلي، بمعدل يصل إلى 3 مرات. ومن المتوقع أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط لإجمالي483 غيغاواط من قدرات توليد الطاقة بحلول عام 2035، وهو ما يعني إضافة 277 غيغاواط من قدرات التوليد الجديدة، مقارنة بأرقام 2016، وفقاً للتقرير. وستتمثل الإضافات الجديدة لقدرات توليد الطاقة في إقامة محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، وهي نوعية المحطات التي من المتوقع أن تسيطر على خريطة توليد الطاقة حتى عام 2030.

15 /1 /2018

"بيتكوين" تغزو سوق العقارات الأميركية

تقول جمعية "ردفين" العقارية أن الـ"بيتكوين" استخدمت في نهاية سنة 2017، لشراء نحو 75 ملكية عقارية في الولايات المتحدة، لا سيما في جنوب فلوريدا وفي كاليفورنيا. في هذه الأثناء، يحذر الإقتصاديون من تقلب هذه العملة التي كانت تباع في بداية 2017 بنحو ألف دولار، واقتربت في نهايته من 20 ألفاً بعد التهافت عليها، قبل أن تتراجع قليلاً. ولا يزال تبادل هذه العملة في الصفقات العقارية في بدايته، علماً بأن المتعاملين بالعقارات لا يزالون متشككين حيالها، نظراً إلى عدم استقرارها. ويقول تشارلز إيفانز، الإقتصادي المختص في الـ"بيتكوين" في جامعة باري في فلوريدا، أن هذه المبادرات قد تكون وسيلة جانبية للأجانب العاجزين عن الإستثمار في الولايات المتحدة بالطريقة التقليدية.

16 /1 /2018

2018... هل سيكون عام إنتشار العملات الرقمية؟

حسب موقع Coinmarketcap.com فقد وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة الى أكثر من 730 مليار دولار لتتفوق بذلك على قيمة شركات عملاقة كـ"أمازون". أيضاً تناقلت بعض المواقع الإلكترونية عن إهتمام "مارك زوكربيرغ" مؤسس "فيسبوك" بدراسة مزايا وعيوب العملات الرقمية، مما يعطي بعض المؤشرات بأنه من الممكن أن يتوصل الى شراكة مع إحدى العملات المتداولة. من الأخبار المتداولة أيضاً إعتزام تطبيق "تليغرام" إنشاء عملة رقمية خاصة به على غرار تطبيق كيك "Kik". كل هذه المؤشرات وغيرها تعطي إنطباعًا عاماً بأن سنة 2018 ستكون سنة حافلة في هذا العالم الرقمي الجديد خصوصاً مع إهتمام العديد من الشركات الكبيرة ورؤوس الأموال وحتى الأفراد بالإستثمار، لدرجة أن بعض منصات تداول العملات الرقمية أقفلت أبوابها في وجه المستخدمين الجدد. موجة الصعود التي شهدتها سوق العملات الرقمية لم تقتصر فقط على البيتكوين، فقد برزت عدة عملات بديلة خلال السنة، فعملة "فيرج" مثلا حققت نمواً خرافيا قدره 14285 في المائة و عملة "ربيل" و"لا يتكون" و"داش" ولا ننسى طبعا "الإيثيروم ثاني أكبر العملات الرقمية بعد البيتكوين.