لبنان الحر

إلتقى النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة ظهر اليوم السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين .

صوت لبنان

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة هيئة الإتحاد العمالي العام وتم البحث في الشؤون التربوية .

radio orient

جال الأمين العام لتيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ في عكار، حيث رافقه الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، وشدد خلال زيارة النائب السابق مصطفى هاشم الذي أقام على شرفه مأدبة إفطار صباحية، على أن عكار منطقة عزيزة على قلبنا، ونبارك لكم بإقرار مرسوم افتتاح ​الجامعة اللبنانية​.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ مجلس شورى الدولة برئاسة رئيسه ​هنري خوري​ الذي قدم له التقرير السنوي للمجلس، وتطرق الحديث إلى "شؤون قضائية وقانونية".

صوت المدى

رأى وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" أنّ "مقارنة لبنان ببعض الدول في أزمة النّزوح السوري هو أمر غير صحيح"، مشيراً إلى "الأردن أو تركيا أو العراق هي دول بطبيعة تكوينها مختلفة عن لبنان".