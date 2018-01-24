الشرق الأوسط

17-1-2018

"طعنة صينية" كبرى لـ "بيتكوين"

شكلت تصريحات صينية عن حظر التداولات المركزية بالعملات الإفتراضية طعنة لعملة بيتكوين التي خسرت نحو 12 المائة من قيمتها خلال ساعات التداول الأولى، لتهوى تحت مستوى 12 ألف دولار، وهو أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. وكانت عملة بيتكوين يجري تداولها في مستوى فوق 14 ألف دولار قبل أن تنتشر الأنباء عن اعتزام الحكومة الصينية محاصرة التعاملات بها، وتسببت تلك الأنباء في هبوط حاد للعملات الرقمية وكان أكثرها هبوطاً عملة إيثيريوم التي فقدت 20 في المائة من قيمتها، فيما كانت الخسارة الكبرى لـ "بيتكوين"، التي فقدت ما بين 1600 و1800 دولار. وتعد كل من الصين وكوريا الجنوبية من الأسواق الكبرى لتداولات العملات الإفتراضية، ولذلك فإن للتسريبات والتصريحات الصادرة من البلدين أثراً بالغاً على تلك العملات.

18/1/2018

خبراء اقتصاد يطالبون بإصلاحات جذرية في "منطقة اليورو"

طالب خبراء اقتصاد من ألمانيا وفرنسا بإجراء إصلاحات جذرية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في ضوء مخاطر وقوع كارثة مالية جديدة. وقدم معدو الورقة عدة مطالب، من بينها تغيير القواعد غير الشفافة للاستدانة التي تنص عليها اتفاقية ماستريخت. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد، إن الاقتراحات الإصلاحية التي تقدم بها خبراء الاقتصاد تهدف بشكل عام إلى مزيد من المسؤولية الفردية من قبل الدول الأعضاء بمنطقة اليورو، وبشكل محدد يقترح أصحاب الدراسة ستة إصلاحات، منها إنشاء صندوق مالي "للأحوال الجوية السيئة" مهمتها امتصاص الأزمات الإقتصادية الكبيرة. ويقترح معدو الدراسة إنشاء مؤسسة مستقلة للرقابة على السياسة المالية للدول الأعضاء. وحول ما يتعلق بنفقات الدولة، يقترح الخبراء المبدأ التالي: يجب ألا تنمو هذه النفقات على المدى البعيد أسرع من إجمالي الناتج المحلي، كما باختراق "الدوامة" الناتجة عن الإرتباط المالي بين الدول وبنوكها.

19/1/2018

أرامكو تبرم اتفاقاً مع شركتين أميركيتين لرفع القيمة التجارية لبرميل النفط

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن سعي الشركة لزيادة قيمة كل برميل تنتجه من النفط الخام مستقبلاً، وألا تكون سوق النفط الرئيسية في قطاع النقل فقط، بل أيضاً في قطاع المواد. وتم توقيع الإتفاقية بين شركة أرامكو السعودية للتقنيات المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وشركتي "سي بي أند آي"، الرائدة في ابتكار التقنيات وتوفير احتياجات البُنى الأساسية في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية، وشيفرون لوماس غلوبال "سي إل جي"، وهي مشروع مشترك تتمتع بمستوى ريادي في منح تراخيص تقنيات المعالجة. وأشار رئيس أرامكو إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون في خدمة أهدافها الإستراتيجية لاستثمار الثروة الهيدروكربونية في السعودية بالمستوى الأمثل.

23/1/2018

ألمانيا أكثر عرضة لعواقب "بريكست"

دخلت المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا مرحلتها الجدية والحامية فيما يتعلق بخروج الأخيرة من الاتحاد. لكن الأمر ليس سهلاً أبداً حسب رأي خبراء ألمان أطلقوا حملة توعية واسعة النطاق للتحذير من تأثيرات بريكست على عدة دول أوروبية. تقول سوزانا روسترهولز المحللة الإقتصادية في وزارة المالية في برلين، إن القلق الأوروبي حيال "الطلاق" مع بريطانيا يتمحور حول أربعة شرايين جوهرية هي التجارة والسياحة والزراعة والصيد البحري. فتحاليل المعطيات المتعلقة بالإقتصاد الكلي لأوروبا، ومن بينها مسار الناتج القومي المستقبلي والدخل الشهري للموظفين والتدفق المالي والتجاري بين الدول الأوروبية، لا تزال غير مكتملة. وتعتبر أيرلندا الأكثر تأثراً بالإنفصال كونها الأقرب جغرافياً من بريطانيا. وتضيف المحللة الإقتصادية: "في حال قمنا بحسابات دقيقة سنجد أن شعاع الطلاق الأوروبي البريطاني (بريكست) سيغطي منطقة جغرافية واسعة تمر بشمال فرنسا وصولاُ إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا".

الحياة

17/1/2018

سلامة: المصارف موّلت الاقتصاد بـ 60 بليون دولار

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القطاع المصرفي اللبناني موّل الإقتصاد بنحو 60 بليون دولار، بقيمة تفوق حجم الناتج المحلي. وأشاد سلامة بدور التجمع المهم والفاعل في الداخل والخارج. وذكّر بأن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كادت تزعزع الإستقرار، مؤكداً أن الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الإستقالة حمت الليرة والإستقرار، بعدما ساد اعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر وأن الليرة انهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني محصّن ولا خوف على الليرة. وخلص سلامة إلى أن الأوروبيين يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة بليون دولار بفائدة 4 في المئة، مبدياً استعداد مصرف لبنان المركزي لدعم هذه الفائدة بغية خفضها، مشدداً على أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة ، ما يفيد لبنان ويؤدي إلى ازدهاره مستقبلاً، إذ خصص له مصرف لبنان قرضاً لدعمه.

22/1/2018

دول تتنافس على التحول مراكز عالمية للطاقة

تشهد أسواق الطاقة العالمية منافسة بين الدول المنتجة، على الحصص السوقية أو على قيمة الإنتاج وفق ما تقتضيه مستويات العرض والطلب المتباينة من وقت إلى آخر، كما تشهد الأسواق حالة من التنافس بين منتجي الطاقة وغير المنتجين لاحتلال مراكز متقدمة وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي، في ظل وجود دول تعد ممراً للطاقة تزاحم الدول المنتجة ضمن هذا السياق. وأشار تقرير أسبوعي لشركة "نفط الهلال"، إلى أن "تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها ضمن قطاع الطاقة العالمي، إذ تعمل على تجاوز دورها كدولة ممر للنفط للأسواق العالمية. فيما يشهد التعاون الروسي – التركي نشاطاً استثنائياً على هذا الصعيد لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة".

22/1/2018

"بيتكوين" ستبقى افتراضية للمضاربين والهواة

وجدت العملات الرقمية طريقها وبقوة إلى فئات من المستثمرين وغير المستثمرين. ولفتت شركة "المزايا القابضة" في تقريرها الأسبوعي، إلى أن "الغائب الأكبر هي ضمانات وآليات الإسترداد عند التصفية والقوانين والمرجعيات التي يلجأ إليها في حالة الإنهيار أو الإفلاس". ومن الثوابت المتصلة بتأثير العملات الرقمية السلبي على المدى القصير، لفت التقرير إلى أنه "يساهم في خروج السيولة من الأسواق المالية على مستوى دول المنطقة والعالم، إضافة إلى سحب الودائع النقدية من البنوك". أما على المدى المتوسط، فهو "سيؤثر في قيم السيولة المستثمرة حالياً في الأصول المعمرة وسيزيد المعروض منها، في حين سيواجه الإقتصاد المحلي مزيداً من الصعوبات والتحديات لجذب الإستثمارات. وعلى المدى الطويل، رأى التقرير ان مفاهيم الإستثمار في الأساس ستكون في خطر، وستواجه الإقتصادات الناشئة مزيداً من الفقاعات والأزمات المالية لا حلول لها ولا حدود".