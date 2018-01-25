لبنان الحر

أشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​رائد خوري​ إلى أن "الاستثمار في البنى التحتيّة من طرقات ومرافئ ومطارات والطاقات البديلة وغيرها أساسيّ لتأمين البيئة المناسبة لتطوّر الاقتصاد وازدهاره. اذ أثبتت الخبرات أنّ البلدان التي هي في طور النموّ، لا يمكنها أن تتطوّر وتخلق فرص عمل إلّا في ظلّ بيئة أعمال تلعب فيها البنى التحتيّة دوراً فعّالاً في تسهيل الإنتاج والنقل".

صوت لبنان

أشار وزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​ إلى أن "مجاري الأنهر هي من مسؤولية ​وزارة الطاقة​، ولكن الوزارة غير مسؤولة عن المكبات العشوائية التي تكوّنت على ضفاف ​نهر الكلب​ بعد الإغلاق الاستعراضي لمكب برج حمود في حكومة ​تمام سلام،​ والتي وافق عليها ​حزب الكتائب​ برئاسة النائب ​سامي الجميل​".

radio orient

استقبل ​مفتي الجمهورية اللبنانية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى،​ مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب ​عوني الكعكي،​ الذي نقل عن دريان أن العواصف السياسية التي تتزامن مع العواصف الطبيعية التي يمرّ بها لبنان هي عابرة وغيمة وستزول.

اذاعة النور

لفت ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقاء الأربعاء النيابي، إلى أن "الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد على ضرورة ووجوب إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه"، مشيراً إلى أن "كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج".

صوت المدى

توجّه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في تصريح له بعد اختتام زيارته إلى ​الكويت​، بالشكر لأمير الكويت ​صباح الأحمد الجابر الصباح​ على "مشاعر المحبة التي يكنّها للبنان​ وللبنانيين وعلى رعايته للجالية اللبنانية في الكويت".