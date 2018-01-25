"الشرق الأوسط" شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في كلمة له في دافوس على إعادة بلاده إلى قيادة الساحة الأوروبية بل وحتى الدولية مجسّداً ذلك في ثلاث كلمات هي "فرنسا قد عادت"، وأعلن عن خطة وطنية من خمسة محاور لاستعادة قوّة بلاده الاقتصادية ووجّه انتقاداً مبطّناً لنظيره الأميركي دونالد ترامب من دون أن يسمّيه.

"النهار" يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة له في دافوس غداً، وأفاد كبار المسؤولين الأميركيين أن مجيء ترامب يهدف إلى الدفاع عن المصالح الأميركية.

"الشرق الأوسط" بدأت تركيا أولى خطواتها لترميم جزيرة سوالكن السودانية في البحر الأحمر. وقال كبير الاقتصاديين الصينيين ليو هي أن الصين تعتزم إجراء انفتاح مدهش لأسواقها هذا العام.

"المستقبل" دعت الأمم المتحدة ميانمار أمس، إلى السماح لمنظمات الإغاثة بدخول مخيمات أقامتها لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا قبل عودتهم إلى ديارهم.

"الحياة" تشهد فرنسا ارتفاعاً كبيراً في عدد البريطانيين الساعين للحصول على الجنسية الفرنسية مع اقتراب موعد الطلاق المرتقب بين بريطانيا وأوروبا بحلول أواخر آذار 2019.

"الجمهورية" أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس، أن السلطات عثرت على مخبأين كبيرين يحتويان على قنابل ومتفجرات وذخائر في شرق وغرب البلاد.

"الجمهورية" شاهد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس جنوداً أندونيسيين يشربون دماء الأفاعي ويكسرون قوالب طوب برؤوسهم ويمشون وسط النار.