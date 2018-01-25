"الشرق الأوسط" لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن مرحلة تالية لعملية "غصن الزيتون" ستنطلق في منبج، كاشفاً أن الجيش التركي والجيش السوري الحر لم يفقدا سوى 7 أو 8 جنود في العملية، داعياً المنظمات غير الحكومية الدولية إلى دعم عملية تركيا ضد وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من الولايات المتحدة.

"الحياة" نفت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) أي وجود لتنظيم "داعش" في المنطقة، فيما أعلنت انضمام متطوعين غربيين للقتال في صفوفها والتصدي للقوات التركية.

"الحياة" يخشى الأكراد الذين يردّدون الآن أن لا أصدقاء لنا سوى الجبال، من تحوّلهم ضحايا منسيين، في وقت تسعى تركيا وروسيا والولايات المتحدة إلى زيادة نفوذها.

"الشرق الأوسط" يستأنف ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في فيينا اليوم، مباحثاتهم برعاية الأمم المتحدة بعد فشل محادثاتهم في جنيف في نسختها الثامنة في كانون الأول الماضي. وأعلن المبعوث الأممي ستيفان دومستورا أن محادثات السلام السورية تجري في مرحلة حرجة جداً.

"الشرق الأوسط" أدّت غارات شنّها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على وسط وادي الفرات في سوريا إلى مقتل 150 عنصراً من تنظيم "داعش".

"الجمهورية" نفت الحكومة السورية أمس أي استخدام للأسلحة الكيماوية.

"الشرق الأوسط" أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن الرئيس دونالد ترامب دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "الحد" من عملية بلاده العسكرية في سوريا.

"الشرق الأوسط" كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نظيره الأميركي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني في منطقة عفرين.

"الشرق الأوسط" قال مسؤولون سعوديون أن نتائج التحقيقات في حملة مكافحة الفساد في السعودية أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية فيما أسقطت التهم عن 95 موقوفاً أُطلقوا ولا يزال 95 أخرون موقوفين حتى الآن، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوقع من غالبية المشتبه فيهم إجراء تسويات.

"الشرق الأوسط" توعّد المشير حفتر القائد العام للجيش الليبي بملاحقة منفذي التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف مدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد مساء أول من أمس وأوقع 37 قتيلاً و112 جريحاً.

"الشرق الأوسط" قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أوراق ترشيحه لولاية ثانية خلال الانتخابات المقرّرة في آذار المقبل.

"المستقبل" أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات أن عدداً من الدول الأوروبية، من بينها سلوفينيا، تدرس بشكل جدّي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

"الحياة" أعلنت الحكومة العراقية عودة حوالي نصف مليون نازح إلى نينوى، فيما أبدت محافظة الأنبار استعدادها لاستقبال غالبية نازحيها.