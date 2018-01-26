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Published by lebarmy10 on جمعة, 01/26/2018 - 10:47
Ar
- Russia ready to 'kill thousands' with attack on British infrastructure, Defence Secretary warns
- وزير الدفاع البريطاني يحذر بأن روسيا مستعدة "لقتل الآلاف" عبر شن هجوم على البنية التحتية البريطانية
- EU torn on Brexit: Cracks laid bare as France and Ireland split over Britain's future
- الاتحاد الأوروبي منقسم حول ملف "بريكزيت": الانشقاقات تظهر إلى العلن فيما تتقاسم فرنسا وإيرلندا مستقبل بريطانيا
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Date:
الجمعة, يناير 26, 2018