لبنان الحر

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الأولى من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً للّجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال إرسلان، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس، أيمن شقير والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.

صوت لبنان

يُنتظر أن يُتوّج الحراك الديبلوماسي الدولي الجاري في اتجاه لبنان بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لبيروت الاثنين المقبل التي ستستمر ثلاثة أيام، حيث يجري خلالها محادثات مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عرض التحضيرات الجارية لها مع السفير الألماني مارتين هوث، وكذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ثم يتفقّد الكتيبة الألمانية العاملة في إطار القوة البحرية لـ"اليونيفيل".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" وفداً موسّعاً من أصحاب شركات تسيير رحلات الحج والعمرة من كافة المناطق اللبنانية، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، سلّمه مذكرة بمطالب الوفد وطرح أمامه آلية لتحسين أداء العمل ما بين هيئة رعاية شؤون الحج والشركات التي تخدم الحجيج والمعتمرين.

اذاعة النور

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية Miroslav Jenca على رأس وفد.‎ ثم استقبل النائب السابق فيصل الداوود.‎

صوت المدى

الرئيس عون طلب من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري العودة عن الإضراب المقرّر في أول شباط، لافتاً إلى أنّه سيطرح مطالبهم في أول جلسة لمجلس الوزراء.