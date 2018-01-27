"المستقبل" كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار على عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط.

"المستقبل" حذر وزير الدفاع البريطاني غافين ويلياموسن أمس من أن روسيا قد تتسبّب بوفاة الآلاف من البريطانيين في حال شنت هجوماً يهدف إلى إحداث شلل في البنية التحتية وإمدادات الطاقة.

"النهار" أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن أميركا أولاً لا تعني أميركا وحدها، في خطاب كرّسه لطمأنة الشركاء الديبلوماسيين والتجاريين للولايات المتحدة القلقين من مواقفه السابقة. واستعرض ترامب إنجازات إدارته الاقتصادية.

"الجمهورية" أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس، عن تفاؤلها بقرب تشكيل حكومة جديدة في البلاد، مع دخول مفاوضاتها مع الاشتراكيين الديموقراطيين المرحلة الأخيرة، بعد أربعة أشهر من التأخير زعزعت موقفها على الصعيدين الداخلي والعالمي.

"الشرق الأوسط" ذكرت الحكومة الألمانية أن القضايا التي فتحتها النيابة العامة ضد الإرهاب في ألمانيا تجاوزت 1200 قضية حتى الآن.

"الشرق الأوسط" اتخذت السلطات القضائية البرزيلية قراراً بمنع الرئيس السابق لويس أيناسيو لولا داسيلفا من السفر ومصادرة جواز سفره.