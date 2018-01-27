"الجمهورية" واصلت المدفعية التركية المنشورة على الحدود مع سوريا قصفها لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

"الجمهورية" أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مواجهات أوقعت منذ السبت الماضي 110 قتلى في صفوف المقاتلين العرب السوريين الموالين لتركيا وصفوف وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى مقتل 38 مدنياً غالبيتهم بسبب القصف التركي.

"الجمهورية" تحاول فصائل موالية لتركيا منذ السبت خرق خطوط الأكراد في منطقة عفرين مدعومة بالطيران والمدفعية التركيين.

"الشرق الأوسط" تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النداءات المتكررة التي دعته إلى ضبط النفس، وأعلن عزمه على توسيع تدخل تركيا العسكري في شمال سوريا متحدّياً الولايات المتحدة.

"الجمهورية" قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه في الوقت الراهن أي خطط لحضور مؤتمر السلام السوري الذي سيُعقد في مدينة سوتشي الروسية.

"الجمهورية" قالت هيئة التفاوض في المعارضة السورية إن مشاركتها في "سوتشي" في الثلاثين من كانون الثاني الحالي، رهن بما سيقدّمه وفد النظام خلال محادثات فيينا.

"النهار" واجهت المعارضة السورية موقفاً صعباً في اتخاذ القرار النهائي من عملية سوتشي خصوصاً أنها لم تحصل من الوفد الحكومي على ما يشجّعها على المشاركة.

"النهار" استحوذت الوثيقة التي قدّمتها مجموعة الدول الخمس (الولايات المتحدة - بريطانيا – فرنسا - السعودية – الأردن) على تغطية واسعة على المستوى الإعلامي، كما نوقش الموقف منها خلال الجلسات مع الحكومة، وشنّ الجعفري الذي أعلن رفض دمشق لهذه الوثيقة هجوماً عنيفاً على واضعيها.

"الشرق" أفادت معلومات أن المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا غير راضٍ عن التحرّك الروسي لا سيما أنه يعتبر أن الطرف الروسي لم يضغط بشكلٍ كافٍ على الحكومة السورية من أجل الانخراط في التفاوض.

"الشرق الأوسط" قالت الأمم المتحدة أمس، إن ما لا يقل عن 30 من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غرقوا قبالة ساحل اليمن هذا الأسبوع.

"الديار" قرّر رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي إطلاق مبادرة ستصل قريباً إلى بيروت وربما وصلت بأن العراق سيقدّم إلى الجيش اللبناني كامل مصاريف مادة البنزين ومادة المازوت وكل مصدر الطاقة لكافة الآليات العسكرية للجيش اللبناني.