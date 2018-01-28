لبنان الحر

يعقد مجلس الوزراء جلسة له الأسبوع المقبل في السرايا بجدول أعمال عادي فيما يتوجه الرئيس الحريري مطلع الاسبوع إلى تركيا، حيث يلتقي كبار المسؤولين الأتراك.

ويتوقع أن يشكر رئيس الحكومة القيادة التركية على التعاون مع لبنان لا سيما في المجال الأمني، بعد تسليم المشتبه به في متفجرة صيدا ضد القيادي في حماس محمّد عمر حمدان.

صوت لبنان

عقدت طاولة حوار المجتمع المدني اجتماعها الدوري وأصدرت بيانا جاء فيه: لايسعنا سوى الأسف ونحن نرى وزير البيئة الحالي ووزراء سابقين يدافعون عن اجتياح شواطئنا بالنفايات يبررون ويجدون الحجج ويستخفون بعقولنا.

radio orient

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ حوالى الساعة السادسة، في عين التينة، رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.

اذاعة النور

اعترافات الموقوف محمد الحجار لم تؤكد فقط تورط اسرائيل في تفجير صيدا بل فكت خريطة عمل اسرائيلية ضد لبنان كانت محضرة للمرحلة المقبلة.

صوت المدى

الرئيس عون في حوار مع التلفزيون الكويتي: العلاقات مع الكويت أخوية وممتازة ونعمل لجعلها أفضل.. حققنا إنجازات وهمّنا ينصّب على الوضع الاقتصادي والانتخابات ستجري في ايار.