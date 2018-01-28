الحياة" تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس بأنه كسب "15 صديقاً جديداً"، ونجح في تمرير مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي من دون أضرار، على رغم أن تساؤلات كثيرة كانت تحاصره، في أذهان 1500 من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم، ليس أقلها في شأن نهجه "الحمائي" ورفعه شعار "أميركا أولاً"، إضافة إلى سياسات وتصريحات مثيرة للجدل.

"الحياة" ارتكبت حركة "طالبان" مجزرة جديدة في كابول بتفجير انتحاري أسفر حتى مساء أمس عن مقتل 95 شخصاً وجرح 158، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع. يأتي ذلك بعد أسبوع من تفجيرٍ دامٍ تبنته الحركة في أحد أكبر الفنادق (إنتركونتننتال) في العاصمة أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

"الحياة" تتفاعل خلافات داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، في شأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وتنعكس سلباً على المفاوضات التي تجريها رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع الاتحاد. ويصف نواب يستعجلون الخروج من الاتحاد ماي بـ "خجولة" ومترددة، معتبرين أنها تسعى إلى الحفاظ على العلاقات مع بروكسيل، من خلال السوق المشتركة، ما يعني خضوع لندن للقوانين الأوروبية، والموافقة على حرية التنقل، بمعنى أنها تعمل للخروج من الاتحاد "رمزياً" فقط، لإرضاء الرأي العام.