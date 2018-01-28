"الحياة" حظرت وزارة الداخلية اليمنية التجمعات والتظاهرات في محافظة عدن حيث مقرها الموقت، تحسباً لأي حوادث أمنية، فيما التقى رئيس الحكومة اليمنية الشرعية أحمد بن دغر أمس، قيادات قوات التحالف العربي في العاصمة الموقتة عدن للتنسيق لضبط الأمن.

"الحياة" أدى قصف جوي أميركي، بطريق الخطأ، لتجمع لقوات الشرطة العراقية قرب قاعدة "عين الأسد" في الأنبار حيث تتمركز القوات الأميركية، إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل وجرح آخرين، ما أعاد فتح موضوع القواعد العسكرية الأميركية في الأنبار.

"الحياة" عقدت الهيئة العليا لحزب "الوفد" المصري أمس اجتماعاً عاصفاً خلص إلى رفض ترشح رئيس الحزب السيد البدوي في انتخابات الرئاسة، المقرر الاقتراع فيها في آذار المقبل. وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من الهيئة العليا للحزب، إذ حرصت غالبية الأعضاء على المشاركة في الاجتماع الذي استمر ساعات عدة، وشهد انقساماً وسجالاً حول ترشح البدوي قبل حسم الأمر بالتصويت الداخلي لتحسم الغالبية القرار بالرفض.

"الحياة" على رغم إعلان "هيئة التفاوض" السورية المعارضة مقاطعتها مؤتمر "الحوار الوطني" في سوتشي، أعلنت الأمم المتحدة مشاركة مبعوثها الخاص إلى سورية دي ميستورا فيه، فيما أصرت موسكو على عقده في موعده. وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش قرر إيفاد دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري الذي يعقد في سوتشي الاثنين.

"الحياة" على وقع فشل محادثات فيينا في إحداث أي انفراجة في الأزمة السورية التي تشهد تصعيداً ميدانياً على جبهات عدة، خصوصاً مع انهيار اتفاق وقف النار في الغوطة الشرقية لدمشق قبل بدء تطبيقه، تعرّض مؤتمر "الحوار الوطني السوري" إلى انتكاسة تمثلت بإعلان "هيئة التفاوض" المعارِضة مقاطعته، فيما أعلنت روسيا أن المؤتمر سيقترح "تصويتاً شعبياً" على مستقبل سورية. وبدا التصعيد الميداني انعكاساً مباشراً للمواجهة السياسية المفتوحة بين أطراف عدة، في ظلّ تصعيد تركي – أميركي على مسار معركة "غصن الزيتون".