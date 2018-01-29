الشرق الأوسط

25/1/2018

استنساخ قردين لأول مرة وتساؤلات حول تكرار التجربة مع البشر

أعلن باحثون من الصين أنهم استنسخوا لأول مرة على مستوى العالم قردة بالطريقة نفسها التي استنسخت بها النعجة دوللي قبل نحو 22 عاماً. واستخدم فريق الباحثين تحت إشراف كيانغ سون من "معهد الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي" آلية موسعة لطريقة استنساخ دوللي حيث أعدوا جدائل الحمض النووي بشكل يسمح بنقلها فيما بعد إلى البويضة. وحقق الباحثون نجاحاً مع نحو مائة جنين اعتمدت على المجموع الوراثي لأجنة حية لقردة، وتمخضت هذه التجارب عن ولادة قردين بقي أحدهما على قيد الحياة لمدة 40 يوماً والآخر لمدة 50 يوماً.

صدى البلد

25/1/2018

تقنية "التعرف إلى الوجه" تحمي الأفيال من الصيادين

يعكف خبراء رقميون، مؤخراً، على تطوير طريقة ذكية لحماية الأفيال من الصيادين، وذلك من خلال تقنية التعرف على الوجه، في إطار شراكة بين كل من شركة "غوغل" وحديقة الحيوانات في العاصمة البريطانية. وجرى استخدام البرنامج الذكي، أول مرة، لتحديد الأشخاص في الصور التي تجري مشاركتها على الإنترنت، لكن الخبراء يأملون في الوقت الحالي في أن تساعد الكاميرات الآلية على حماية الحيوانات، وذلك من خلال تحديد خراطيم الأفيال وأنيابها وذيولها. وحين يظهر صيادون يشكلون خطراً داهماً، ترسل التقنية تنبيهاً لسلطات حماية البيئة.

25/1/2018

جهاز جديد يسمح لك بإنتاج أدويتك في المنزل

كشف باحثون من جامعة غلاسكو عن عملية جديدة لبناء التفاعلات الصغيرة، حيث بإمكانها إنتاج الأدوية عبر طابعة ثلاثية الأبعاد يبلغ سعرها 2000 دولار فقط، وفقاً لتقارير موقع “Science”. ومن المفترض أن تبسّط هذه العملية الجديدة صناعة الأدوية عن طريق تسهيل إنتاجها من قبل الأطباء في الدول النامية من أجل الحد من تفشي الأمراض، حتى إنها ستمكن أياً كان من صنع الإيبوبروفين. وباستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، قام الباحثون بصناعة أوعية بحجم زجاجة الماء، يمكنها تنفيذ أربعة تفاعلات كيميائية مختلفة في 12 خطوة، بما في ذلك التنقية والتبخير.

25/1/2018

ما علاقة عصير الفواكه بمستوى السكر في الدم؟

ذكرت مجلة “Journal of Nutritional Science” أن نتائج دراسة جديدة أكدت أن تناول عصير الفواكه الطبيعي لا يرفع مستوى السكر في الدم، ما يدعم نتائج دراسات سابقة تنفي علاقة العصير بالإصابة بالنوع الثاني من السكري. ودرس الباحثون خلال تجاربهم تأثير عصائر: التفاح والحمضيات والعنب والرمان. يذكر أن النوع الثاني من مرض السكري هو اضطراب يفقد خلاله الجسم القدرة على الإستجابة للإنسولين.

النهار

26/1/2018

السندويشات تنتج ثاني أوكسيد الكربون وتحمل ضرراً بيئياً موازياً للسيارات

خلص باحثون في جامعة مانشستر البريطانية، الى أن الإستهلاك السنوي للسندويشات في بريطانيا يحمل الأثر البيئي عينه كاستخدام أكثر من ثمانية ملايين سيارة سنوياً. هذا الاستهلاك السنوي "ينتج في المعدل ما يوازي 9.5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون".

26/1/2018

"سبايس إكس" تختبر محرّكات "فالكون هافي" أقوى صاروخ فضائي في العالم

أجرت شركة "سبايس إكس" الفضائية الأميركية أول اختبار لمحرّكات صاروخها الجديد "فالكون هافي"، تمهيداً للبدء بإطلاق رحلاته قريباً جداً. "فالكون هافي" مزوّد بسبعة وعشرين محرّكاً تولّد قوّة دفع أقوى بثماني عشرة مرة من محركات طائرة "بوينغ 747" وهو يعدّ حالياً أقوى صاروخ في العالم، وقد صممته الشركة بهدف نقل الروّاد والمعدّات إلى القمر والمريخ. ومع القوة الكبيرة هذه، يمكن لصاروخ "فالكون هافي" أن ينقل حمولة وزنها 63.8 طناً الى المدار المنخفض للأرض، أي أكثر بثلاث مرات من حمولة الصاروخ "فالكون 9"، ويبلغ طول الصاروخ 70 متراً وعرضه 12.