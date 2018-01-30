لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الداخلية نهاد المشنوق في عين التينة.

صوت لبنان

أكد وزير الدفاع ​يعقوب الصراف​ "ضرورة الالتزام بالآليات القانونية والدستورية وعدم معالجة الأمور في الشارع لأن من شأن ذلك أن يطال الاستقرار الأمني والاقتصادي ويبدد الارتياح الذي عاشه ​لبنان​ في الفترة الأخيرة".

radio orient

تفقدت النائب ​بهية الحريري​ مدينة العمال في منطقة تعمير ​عين الحلوة​ والتقت عدداً من أهالي المنطقة في منزل السيد ​محمد شمس الدين​ بحضور عضو المجلس البلدي للمدينة ابراهيم الحريري.

اذاعة النور

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الإسلامية" أسعد هرموش وبحثا في الاستحقاقات الوطنية وقضية العفو العام.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر، وجرى مناقشة التطورات الراهنة في البلاد.