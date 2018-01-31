الشرق الأوسط

25/1/2018

بعد توقف 3 أيام... المؤسسات الفيدرالية الأميركية تستأنف العمل

يستعد مئات آلاف الموظفين الفيدراليين لاستئناف أعمالهم، غداة التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ بتمديد العمل بموازنة مؤقتة، أشاد به الرئيس دونالد ترمب، ووضع حداً لثلاثة أيام من الشلل الحكومي. وبعد محادثات شاقة وافق المسؤولون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على موازنة مؤقتة، على أمل التوصل إلى اتفاق حول مصير مئات آلاف الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.

25/1/2018

"الأموال الرخيصة" تتسبب بفقاعة عقارات في عدد من الدول

"قال ساكسو بنك" إن أسعار العقارات في أستراليا ولندن وهونغ كونغ والسويد والنروج، "متضخمة الأسعار" في الوقت الراهن، بما يمثل خطراً، نظراً لكون القطاع يؤثر في شرائح واسعة من السكان. وقال رئيس قسم التحليل في البنك: "نحن نعيش في عالم من الفقاعات التي تغذيها السياسة النقدية الميسرة والسيولة المفرطة. غالباً ما تكون الفقاعات صعبة التمييز قبل انفجارها، ولكن يمكننا على الأقل أن نتفق على أن ارتفاع الأسعار الفائق يعتبر من بين خصائصها الأكثر وضوحاً، وهو ما يحدث حالياً في العديد من الأسواق في العالم: العملات الرقمية، والجزء المدر للعوائد السلبية من سوق السندات وأسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، ومن وجهة نظر الإقتصاد الكلي، تتمثل أخطر الفقاعات في تلك التي شهدناها خلال الماضي، وخصوصاً في سوق العقارات". ويضيف التقرير: "بمجرد حدوث الإنفجار الحتمي للفقاعة، سيؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الثروة بالنسبة لمالكي المنازل الذين لن يكونوا قادرين على تحمل عبء دفعات الرهن العقاري في كثير من الحالات".

30/1/2018

روسيا: استخراج زمردة قيمتها 71 ألف دولار

تم استخراج قطعة زمرد وزنها 1.6 كيلوغرام وسعرها 71 ألف دولار من منجم "ماليشيفيسكي" التابع لمجموعة شركات "روستيك"، حسب ما أعلن قسم سياسة المعلومات التابع لإقليم سفيردولوفسكي في روسيا. وأعلن وزير الصناعة أن المنجم معروف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اكتشافاته الفريدة. وتقوم الشركة بتطوير برنامج شامل لتنمية القدرات، من شأنه أن يضمن زيادة في الإنتاج، وبالتالي الحصول على معادن نادرة جديدة.

الحياة

26/1/2018

وزير الخزانة الأميركي في "دافوس": سندافع عن مصالحنا الإقتصادية

بعد يوم من تصريحاته التي رحب فيها بانخفاض الدولار، ما أدى الى هبوط العملة الأميركية، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن إدارة الرئيس ترامب لا تسعى الى خوض حروب تجارية، لكنها ستدافع عن مصالحها الإقتصادية. وفي مؤتمر صحافي المنتدى الإقتصادي العالمي المنعقد في "دافوس"، قلل منوتشين من شأن تصريحات أدلى بها بأن انخفاض الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة لأنه مرتبط بالتجارة، قائلاً غن تصريحاته "متوازنة ومتصقة". وتنظر الأسواق الى هذه التصريحات على أنها خروج عن السياسة التقليدية الخاصة بالدولار.

28/1/2018

تحالف المنتجين نحو منطلقات جديدة لمهماته

أتاح اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة الدول الـ 24 (أوبك وحلفاؤها من الأقطار المنتجة غير الأعضاء في المنطقة)، خلال اجتماعها في مسقط في 21 كانون الثاني الجاري، الفرصة لطرح آراء جديدة حول مهمات هذا التحالف الفتي على الساحة النفطية العالمية. ونوّه وزير الطاقة والصناعة والثروة السعودي خالد الفالح الرئيس الدوري للجنة في كلمة الأفتتاح، بـ"الإنجازات التي استطاع التحالف تحقيقها خلال العام الماضي. فذكر أن الفائض في المخزون النفطي العالمي، انخفض من نحو 340 مليون برميل حالياً. ويعني هذا الأمر استبعاد تحقيق توازن في الأسواق منتصف هذه السنة. وأضاف الفالح في تصريحاته إلى وسائل الإعلام، بعداً جديداً لمنطلقات التحالف، مشيراً إلى وجود توافق بين منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون في شأن الإنتاج لما بعد هذه السنة. ورأى الفالح أن تمديد التعاون سيقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر.

الجمهورية

30/1/2018

مصر مركز رئيسيّ لتصدير غاز دول شرق المتوسط

يعتبر حقل ظهر أكبر اكتشاف غازي في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. وقد وصلت كميّة مخزونة إلى ثلاثين تريليون قدم مكعب (tcf 30) من الغاز الطّبيعي. وبذلك، يحوّل حقل ظهر مصر من بلد مستورد للغاز الى بلد مصدّر لهذه المادّة في حلول سنة 2020. ليس من الصعب في عالمنا اليوم اكتشاف حقول غاز وتطويرها نتيجة التّطور التكنولوجي لكن الأصعب هو الولوج إلى الأسواق العالميّة. فقد وقّعت أربعة بلدان مذكّرة تفاهم في ما بينها، وتشمل إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا لبناء خط غاز بحري ينطلق من إسرائيل لتغذية أوروبا عبر إيطاليا تصل كلفته إلى ستة مليارات يورو مع توقع إنجازه سنة 2025. ويبلغ طول الخطّ ألفي كيلومتر. لكن يشكّ عدد من الخبراء في تحقيق هذا المشروع نظراً لعدم جدواه الإقتصادية بسبب أسعار الغاز الحاليّة. وقد أدانت تركيا أعمال الحفر الّتي تقوم بها قبرص في مياهها مدّعية عدم حفظ حقوق القبارصة الأتراك والمفترض إشراكهم في هذه الثورة. ويتسائل الخبراء إذا كانت الشركات العالمية العاملة حاليًا ستستثمر مليارات الدولارات في تطوير الحقول المكتشفة.