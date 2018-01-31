لبنان الحر

رأى النائب السابق ​إميل إميل لحود​ أنّ خلاص لبنان الحقيقي كان ولا يزال عبر الخروج من الدوّامة الطائفيّة المهترئة التي نعيش فيها منذ قرابة الخمسين عاماً.

صوت لبنان

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​ على أن "​لبنان​ بلد قائم على التعايش ولا يمكن أن يستمر إلا باعتماد لغة الحوار والتفاهم".

radio orient

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مدير عام الجمارك بدري ضاهر على رأس وفد.

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في عين التينة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​.