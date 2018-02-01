"معهد المشروع الأميركي": اعتبر أن زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لمصر والأردن تشكل مؤشراً على مدى التطور الذي طرأ على السياسة الأميركية في السنة الأولى من ولاية الرئيس ترامب. وأن نائب الرئيس بزيارته للمنطقة أكد لمضيفيه على التزام الإدارة بتحقيق أهدافها ولأمد بعيد.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": انتقد إدارة الرئيس ترامب في سنتها الأولى إذ لا نلمس ما يمكن اعتباره استراتيجية خاصة بسوريا. وانتقل الزخم السياسي من المفاوضات السياسية في جنيف نحو مسار آخر محوره مسألة الأمن الذي تشكل روسيا فيه اليد الأقوى، داعياً الإدارة الأميركية إلى تعزيز نفوذها على آليات إيجاد حل للأزمة السورية.

"معهد كارينغي": تناول سبل تشجيع اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم خاصة بعدما تلقى تنظيم الدولة الإسلامية هزائم كبيرة في الشرق من سوريا بتحرير الرقة ودير الزور.

"معهد واشنطن": حذر من استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا وما يشكله من مخاطر أبرزها تحول ليبيا إلى محطة جهادية مستقبلية. وما يقلق الحجم الضخم للمقاتلين التونسيين وانتعاش جهود التجنيد في القارة الأفريقية.

"معهد كارينغي": جدد قلق الأوساط الأميركية والغربية من حوادث القرصنة الإلكترونية والتجسس والانتقام المنسوبة لإيران والتي صنفت بأنها في غاية التطور. وأشار إلى أن الحرب الباردة بين واشنطن وطهران منذ 40 عاماً قد انتقلت ساحة مواجهتها إلى الفضاء الإلكتروني.