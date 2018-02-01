لبنان الحر

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في القصر الرئاسي في أنقرة وأجرى معه محادثات تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

اجتمع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع نظيره التركي سليمان سويلو وذلك على هامش مرافقته لرئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته الرسمية إلى أنقرة.

radio orient

استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيلا داهلر كاردل في زيارة بروتوكولية جرى خلالها التطرق الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

اذاعة النور

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفدًا من بلدة الناعمة قضاء الشوف بحضور الوزير السابق ماريو عون.

صوت المدى

زار رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.