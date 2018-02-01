"الشرق الأوسط" أعلنت الولايات المتحدة، أمس أنها أدرجت رئيس مكتب حماس اسماعيل هنية على قائمتها الخاصة بالإرهاب الى جانب ثلاث منظمات هي: حركة الصابرين الفلسطينية، ومنظمة حسم المصرية التي نشأت عام 2015.

"الشرق الأوسط" حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، قادة بلاده من تجاهل الاستياء الشعبي ملمحاً الى احتمال مواجهتهم مصير الشاه إذا فعلوا ذلك.

"الشرق الأوسط" يحافظ الرئيس البرازيلي السابق اليساري لويس إيناسيو لولا داسيلفا على تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية.

"الجمهورية" وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة الى الوحدة أمام الكونغرس، بعد عام أول له في الرئاسة شهد جدلاً حول مسائل عدة وانقسامات وسلسلة من الفضائح. وقال ترامب: معاً نبني أميركا آمنة وقوية وفخورة، داعياً إلى تحديث الترسانة العسكرية الأميركية وإعادة بنائها بما فيها الأسلحة النووية.

"الجمهورية" قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بداية زيارتها الى الصين أنها ليست انهزامية وأن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها هي إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي.

"الشرق الأوسط" نقلت صحيفة لوفيغارو عن الرئيس إيمانويل ماكرون تحذيره من أن تكون تركيا تضمر غير ما تعلن، إذ اعتبر أنه إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول الى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية مع الأوروبيين والحلفاء بشكل عام.

جدّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأكيده على أن عملية غصن الزيتون الحالية في الشمال السوري، لا تستهدف سوى أوكار الإرهابيين وأن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية.

"الحياة" أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن مدير أجهزة الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكن زار الولايات المتحدة وأجرى مشاورات مع نظرائه الأميركيين.