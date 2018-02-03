لبنان الحر

أكد الرئيس نبيه بري أنه مهما حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ على الأمن والاستقرار لمواجهة التحديات.

صوت لبنان

أشار القيادي في ​التيار الوطني الحر​ الوزير السابق ​ماريو عون​ إلى أن "خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال لوقف الاحتقان وتلافي الخطر الأمني خطوة جبّارة ومهمّة جداً وتؤكد على مسؤوليته تجاه الوطن"، مؤكّداً أنه "علينا الوقوف صفاً واحداً في وجه ​التهديدات الإسرائيلية​ وتناسي الخلافات".

radio orient

أكّد ​اللواء عباس ابراهيم أن مهمّتي اقتصَرت على تنفيس الاحتقان والتقريب بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وتأمينِ جِسر التواصل بينهما، في اعتبار أن كل الأمور تُحلّ تحت سقف التواصل المباشر، وأن فتح بابِ الحوار يَسمح بحل كل المسائل العالقة"، معرباً عن "أمله أن تكون المرحلة الصعبة قد أصبحت وراءنا، فهناك مخاطر كبيرة تهدد ​لبنان​ وتتطلب الوحدةَ والتضامن".

اذاعة النور

أكّد الأمين العام لاتحاد ​المؤسسات السياحية​ ​جان بيروتي​ أن الوضع الذي مررنا به خلال الأيام الماضية له تأثير على اللبنانيين في ​الاغتراب​ وليس على الأجانب لأنه لم يكن لديه انعاكسات أمنية على الأرض، لا بل فوضى اجتماعية".

صوت المدى

أكّد وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ أن "إعادة ترتيب العلاقة الشخصية بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يفسح المجال في اعادة عمل الؤسسات الدستورية وتجاوز ما عشناه في الأيام الماضية مشيراً إلى أنه على كل الجهات السياسية أن تأخذ هذا النزاع بعين الاعتبار والعمل على دراسة الوضع من الناحية الدستورية".