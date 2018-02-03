ركّز الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والسنغالي ماكي سال أمس على مصالحهما المشتركة وخصوصاً على صعيد التعليم الذي يشكّل محور اجتماع دولي في دكار ويتولّيان رعايته. ووقّع الرئيسان في القصر الرئاسي مجموعة عقود بينها بيع طائرتين من طراز "إيرباص" للخطوط الجوية السنغالية بقيمة 214 مليون دولار.

خفّفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس من الآمال في التوصّل سريعاً إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، معتبرة أنه لا تزال هناك نقاط خلاف كثيرة قائمة بين الطرفين.

"النهار" دافع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" مايك بومبيو عن محادثات أجراها الأسبوع الماضي مع مسؤولي استخبارات روس.

"النهار" اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزير العدل بتسييس التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لمصلحة خصومه الديموقراطيين.

"الحياة" حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه على الاقتداء ببراعة الأجداد الذين دافعوا عن ستالينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

"الحياة" أعلنت هافانا عن انتحار فيدل كاسترو دياز- بالارت الابن البكر للزعيم الكوري الراحل فيدل كاسترو بعد معاناته من الاكتئاب الشديد، وقد توفي ابن كاسترو يوم الخميس عن 68 سنة.

"الحياة" حظرت الولايات المتحدة أمس صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع عن جنوب السودان.

"الحياة" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه رفع السرية عن تقرير أعدّه نائب جمهوري يتحدث عن "تحيّز" مكتب التحقيقات الفدرالي ضد ترامب في التحقيق المتعلّق بالتدخلات الروسية.

"الحياة" قُتل 5 أشخاص في تصادم مروحيتين عسكريتين في منطقة لوفار جنوب فرنسا.

"الحياة" صادق رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على نشر مقاتلات روسية في جزيرة متنازع عليها مع اليابان.