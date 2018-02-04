لبنان الحر

شدد وزير الصحة العامة ​غسان حاصباني​ على ضرورة توجيه الإنفاق على الأمراض السرطانية إلى تأمين العلاج السليم والفعال.

صوت لبنان

اكد نائب الأمين العام لحزب الكتائب ومدير الحملة الانتخابية باتريك ريشا ان بعد سنوات من العمل على الارض، وبعد "حملة ناس" التي كانت بمثابة جولة على الناس لجس النبض، تبيّن لنا ان هناك حالة يأس وشعور بعدم القدرة على التغيير وبأن الانتخابات ليست وسيلة تغييرية او تحسينية وان الاصطفافات لم تؤمّن الاستقرار ولا الخدمات الاساسية البديهية، وبعد 28 عاما على انتهاء الحرب ما زالنا نعاني من المشاكل نفسها.

radio orient

رفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تكرار مصطلح "مظلومية بيروت"، مؤكدا ان "بيروت مدينة عظيمة ولا يليق بها اقتران اسمها بهذه الكلمة البشعة، فهي أوسع وأكبر من هذا الوصف، هي التي تحسدنا عليها عواصم العرب".

اذاعة النور

رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" ​خليل حمدان​ أن "الحركة وكل القوى معنيون بالحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وهذا من ثوابت الحركة

صوت المدى

أكد عضو "​تكتل التغيير والإصلاح​" النائب ​آلان عون​ أنه "هناك ورقة تفاهم بيننا وبين "​حزب الله​" ولسنا حزبين منسوخين عن بعضنا البعض