"الحياة" استكملت موسكو وواشنطن استعادة لغة "الحرب الباردة" وأدبياتها، بعدما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ "النفاق" و"الاحتيال"، منتقدة "طابعاً حربياً" لعقيدة نووية جديدة أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتخذ موقفاً أكثر تشدداً من موسكو، إذ تلوّح لها بثمن مرتفع إذا هددت بشنّ ولو ضربة ذرية محدودة في أوروبا.

"الحياة" اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقريراً أعدّه جمهوريون في مجلس النواب، يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بالتحيّز ضده، "يبرئه" في التحقيق في "تدخل" روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، واحتمال "تواطئها" مع حملة ترامب.

"الديار" اتهمت الأمم المتحدة كوريا الشمالية، بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية التي فرضت عليها، عبر تصدير الفحم الصلب وبضائع أخرى محظور تصديرها بموجب العقوبات المفروضة. جاء ذلك في تقرير أعدته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق في تطبيق العقوبات، وسلّم إلى مجلس الأمن.

"الديار" صرح بن والاس أمس أن الأثرياء الروس الذين يشتبه بتورطهم بالفساد اصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة. وقال والاس لصحيفة "ذي تايمز" أن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الاسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والإحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.

"الديار" قالت الشرطة الإيطالية إن رجلاً فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد يوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي. ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاماً مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا.