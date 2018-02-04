"الحياة" بعد عودة الهدوء إلى عدن، العاصمة اليمنية الموقتة، احتدمت المعارك على أبواب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، إذ سيطر الجيش الوطني اليمني على "جبال أضيق" الاستراتيجية. في موازاة ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثيين على تهجير 400 أسرة من منازلها في قرية السميدد جنوب شرقي تعز، وذلك مع احتدام المعارك في الجبهة الشرقية وتقدم الجيش باتجاه مواقع تمركز الحوثيين.

"الحياة" اتهمت الخرطوم أمس، أذرعاً خفية في داخل البلاد وخارجها، بالتنسيق لإحداث اضطرابات اقتصادية تترتب عليها أزمة سياسية، من دون أن تستبعد عملاً استخباراتياً أجنبياً خلف المخطط. وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي إن لا أسباب موضوعية لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية ولم يستبعد وجود مخطط استخباري وراء تخريب الاقتصاد.

"الحياة" أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقترب من تحقيق هدف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين، قائلاً إنه "لم يبقَ سوى القليل". أتى ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراء مباحثات مع السلطات التركية في شأن منطقة منبج في ريف محافظة حلب، والتي هدّدت تركيا بمهاجمتها ودعت الولايات المتحدة إلى سحب قواتها المنتشرة داخلها.

"الحياة" أحبطت وزارة الداخلية مخططاً لجماعة "الإخوان"، المصنفة إرهابية في مصر، يهدف إلى تنفيذ أعمال شغب وعنف خلال انتخابات الرئاسة، في وقت اعتقلت الوزارة المسؤول عن محاولة تهريب شحنة أسلحة داخل سيارة نقل صغيرة إلى سيناء الأسبوع الماضي، وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأنها اعتقلت 6 من قيادات "الإخوان" خلال دهم بؤرة للجماعة واستهدافها في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال القاهرة.

"الحياة" في وقت تشهد خطوات المصالحة الفلسطينية تعثراً يوماً تلو آخر، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد أن "أطرافاً دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة"، كاشفاً أن تلك الأطراف "وضعت اقتراحاً وخطة للمساعدة في حل مشكلة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني".