لبنان الحر

شرح رئيس جهاز الانتخابات في القوات اللبنانية جان خشان للبنان الحر حيثيات القانون الانتخابي الجديد. وقال لبرنامج صفحات الأسبوع: الفرز وفق القانون الانتخابي صار أسرع من قبل. وذكّر خشان بأنّ باب الترشح يفتح بـ 5 شباط وينتهي بـ 6 آذار و22 آذار آخر مهلة للعودة عن الترشح الفردي.

صوت لبنان

تمنى المرشح عن دائرة كسروان- الفتوح جبيل نوفل ضو أن تكون كلمة النائب سامي الجميّل في احتفال إطلاق الحملة الانتخابية لحزب الكتائب اللبنانية يوم الأحد المقبل إشارة الانطلاق لمعركة سياسية- شعبية- إعلامية هدفها استعادة التوازن المفقود وتصحيح الخلل المتمادي في الحياة السياسية اللبنانية.

radio orient

أقام رئيس اتحاد العائلات البيروتية الأسبق السيد محمد سنو حفل عشاء في منزله على شرف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حضرته شخصيات بيروتية وحشد من أبناء العائلة.

اذاعة النور

زار وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية يعقوب الصراف الأحد بوابة فاطمة في بلدة كفركلا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجال سيراً على الأقدام مطلعاً على نقاط الخلاف على الخط الأزرق في المنطقة والتي يحاول العدو الإسرائيلي الاعتداء عليها.

صوت المدى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيارته إلى الفاتيكان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة وتوجيه رسائل صداقة وسلام.