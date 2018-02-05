"الحياة" أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم اليوم بزيارة لإيطاليا على خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رافضاً الاقتراح الفرنسي بإقامة شراكة بين الجانبين.

"الحياة" نصبت الحكومة الكولومبية أول مخيم للاجئين الفنزويليين الفارين إليها هرباً من أزمة اقتصادية مستعجلة في بلادهم.

"الحياة" دانت كوريا الشمالية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفها فيها "بالديكتاتورية" معتبرة أن ما ورد في خطابه حول حال الاتحاد يشكل "صرخة ذعر".

"الجمهورية" اتهمت إيران الولايات المتحدة أمس بتهديد روسيا وذلك بعدما نشرت واشنطن وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية بهدف ردع الآخرين.

"الحياة" أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية أنها اعتقلت 4 مهربين متورطين في حادث قارب غرب ليبيا قرب الحدود التونسية وعلى متنه 90 مهاجراً.

"الحياة" أعلن وزير الداخلية الإيطالي إبرام اتفاق مع مسؤولين أميركيين لتشكيل فريق مشترك من أجل منع تحويل ليبيا إلى قاعدة "داعشية".

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس، عن مقتل 100 مسلح على الأقل، في عمليات نفذتها القوات الحكومية في ولايات متفرقة من البلاد.