لبنان الحر

أجرى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف محادثات ثنائية مع نظيره اليوناني بانوس كامينوس تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتفعيلها.

صوت لبنان

قوات اليونيفيل عثرت على قنبلتين يدويتين قرب الشريط الحدودي في كفركلا وحضرت إلى المكان عناصر الجيش والقوى الأمنية وقطعت الطريق أمام المارة والسيارات حفاظاً على سلامتهم بانتظار الفريق الهندسي للكشف عليهما.

radio orient

تزامناً مع فتح باب الترشيح وبدء الحملات الإعلامية للانتخابات النيابية 2018، وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة دعا فيها الذين سيشاركون في هذه الحملات إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية واعتماد لغة تخاطب تستند إلى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر. ودعا المرأة إلى "المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني".

اذاعة النور

نقلت وسائل الإعلام عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي قوله إن اللقاء الرئاسي الثلاثي يعوّل عليه أن يؤسّس لترسيخ الاستقرار الذي حصل، ويفتح أفق التعاون أكثر في سبيل مصلحة البلد وسلمه الأهلي.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب سيمون أبي رميا، وعرض معه التطورات الراهنة على الساحة المحلية، إضافة إلى الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، كما اطّلع منه على حاجات منطقة جبيل.