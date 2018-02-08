- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on خميس, 02/08/2018 - 10:37
Ar
لبنان الحر
التقى الوزير جبران باسيل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد.
صوت لبنان
التقى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
radio orient
أكد أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "المستقبل سيخوض الانتخابات بالعنوان الرئيسي الذي أكّد عليه الرئيس سعد الحريري وهو الحفاظ على استقرار البلد وأن 7 أيار سيكون يوماً لانتصار الاعتدال".
اذاعة النور
استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، سفير الصين في لبنان وانغ كيمجيان وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
صوت المدى
استقبل الرئيس ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريستوفر جارفيس على رأس وفد.
Press:
Date:
الخميس, فبراير 8, 2018