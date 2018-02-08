لبنان الحر

التقى الوزير جبران باسيل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد.

صوت لبنان

التقى السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​، محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​.

radio orient

أكد أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "المستقبل سيخوض الانتخابات بالعنوان الرئيسي الذي أكّد عليه الرئيس سعد الحريري وهو الحفاظ على استقرار البلد وأن 7 أيار سيكون يوماً لانتصار الاعتدال".

اذاعة النور

استقبل رئيس ​كتلة "المستقبل"​ النيابية ​فؤاد السنيورة​، سفير ​الصين​ في ​لبنان​ وانغ كيمجيان وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريستوفر جارفيس على رأس وفد.