لبنان الحر

التقى وزير التربية ​مروان حمادة ​وفد ​المؤسسات التربوية ​الخاصة وتم البحث في الشؤون التربوية والتعليمية.

صوت لبنان

زار وفد من المجلس ​الارثذوكسي اللبناني متروبوليت​ بيروت ​وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده حيث وضعه في أجواء نشاطات وأعمال المجلس كافة.

radio orient

أكد الرئيس سعد الحريري أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع تدعم استقلال لبنان وحقه بالدفاع عن أرضه.

اذاعة النور

عقد ​مجلس المفتين ​في لبنان اجتماعاً في​ دار الفتوى ​برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان ​وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون ​وفداً من ​تيار المستقبل ​الذي دعا الرئيس عون لحضور احتفال ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري ​في ​14 شباط​.