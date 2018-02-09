"الجمهورية" أخفق مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده أمس، في التوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في سوريا حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية قرب دمشق، وخرج عدد كبير من سفراء الدول الـــ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهّمة من دون أن يدلوا بأي تصريح لوسائل الإعلام.

"الجمهورية" اعتبرت روسيا أن دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار إنساني في سوريا غير واقعية وذلك بعدما أسفر قصف النظام السوري لمنطقة الغوطة الشرقية طوال أربعة أيام عن مقتل أكثر من 220 مدنياً.

"الجمهورية" قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر "لا تعليق" فيما علّق دبلوماسي في بلد أوروبي آخر "الأمر رهيب".

"الجمهورية" رفضت إيران اتهامات وجّهتها لها المنامة ومفادها أن طهران درّبت شخصين أوقفا في البحرين بتهمة تنفيذ اعتداء ضد خط أنابيب نفط في المملكة ووصفتها بأنها "كاذبة" ولا أساس لها.

"الجمهورية" ندّد البرلمان الأوروبي أمس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، مطالباً بإنهاء حال الطوارئ التي تُستخدم ذريعة لاغتيال معارضين وصحافيين في شكل يُعتبر تعسفياً.

"الجمهورية" نظّمت كوريا الشمالية أمس عرضاً عسكرياً في بيونغ يانغ في الذكرى السبعين لتأسيس قواتها المسلحة استعرضت خلاله ترسانة صواريخها البالستية العابرة للقارات، عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية التي سيلتقي رئيسها الرئيس الفخري الكوري الشمالي وشقيقة كيم جونغ أون.

"الشرق الأوسط" أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن ريكس تيلرسون سيستهلّ جولة في الشرق الأوسط ستبدأ في 11 شباط الحالي وتستمر حتى 16 من الأردن لتشمل تركيا ولبنان ومصر والكويت.

"الشرق الأوسط" تؤيد غالبية الفرنسيين حق اللجوء لكنها تعتبر أن عدد المهاجرين كبير في البلاد بحسب استطلاع لمجموعة "بي في إيه" نُشر أمس، ويظهر الانقسام الكبير بين اليسار واليمين حول الموضوع.

"الحياة" قرّرت فرنسا رفع موازنتها الدفاعية بـــ 295 مليار يورو بين عامي 2019 و2025 ما يتيح تجديد عديد القوات المسلّحة وعتادها والإعداد لمستقبل نموذجي.

"النهار" قال دبلوماسي كبير في حلف شمال الاطلسي إن الولايات المتحدة تضغط بشدة من أجل دور لحلف شمال الأطلسي في العراق ليس دوراً قتالياً بل مهمة طويلة الأجل.