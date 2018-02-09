the new york times

ايران تقلل من أهمية التقرير الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت سراً إجراء مفاوضات بشأن السجناء

اعتبر مسؤول إيراني الخميس أن التقرير الذي نشرته وسائل إعلام غربية حول تواصل واشنطن مع إيران في كانون الأول الماضي لفتح قناة سرية للتفاوض بشأن إطلاق سجناء محتجزين لدى الطرفين مجرّد أخبار قديمة. وقال مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية حميد رضى ترقى أنه شارك في مقابلات في تموز مع وسائل إعلام إيرانية تمحورت حول محاولات بذلتها إدارة ترامب لتدبير محادثات سرية بشأن السجناء عبر اللجوء إلى وسطاء من عمان وأوروبا، إلا أن إيران رفضت المناشدات حينها وقالت إنها لن تجري أي محادثات مع إدارة ترامب. واعتبر حميد رضى ترقى أن الأميركيين "أظهروا أنهم مخادعين في الملف النووي فما الفائدة من المحادثات الآن؟" مشيراً إلى تهديدات الرئيس ترامب المتواصلة بإلغاء التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة النووية الموقعة مع إيران. وتفيد المعلومات أن 4 أميركيين على الأقل وشخصين مقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة محتجزين في سجون إيرانية بالإضافة إلى وجود مفقود أميركي في إيران منذ أكثر من عقد.

the_sydney_morning_herald

الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش: روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية وبوتين رجل تكتيكي بارع

اتهم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 خلال مقابلة أجريت معه في مؤتمر أعمال في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رجل تكتيكي بارع. وأشار أن الدلائل على التدحل الروسي واضحة أما تأثير هذه التدخلات فيبقى مسألة أخرى. وقال بوش إن الأمر نفسه حصل سابقاً خلال حقبة الحرب الباردة وأن روسيا بارعة بمحاولة التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا كما أن بوتين يبرع في رصد نقاط الضعف ومحاولة استغلالها. ووجّه بوش انتقادات لسياسة الهجرة المعتمدة من قبل إدارة ترامب إلا أنه اعترف بوجود شوائب في نظام الهجرة الأميركي وبضرورة العمل على إصلاح النظام.

روسيا اليوم

البرلمان الأوروبي يصدر بيانا شديد اللهجة حول عمليات الإعدام في مصر

وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره اليوم الخميس، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصاً حُكم بالإعدام منذ كانون الثاني من العام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكماً منها، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور. وأوضح بيان البرلمان الأوروبي أن هذه الظاهرة تشهد انتشاراً ملموساً في مصر منذ كانون الأول من العام الماضي. وفي غضون ذلك، أعلن البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم "الإدانة الحازمة لتطبيق الإعدام في مصر"، داعين بـ"قوة" إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعلان حظر على تطبيق حكم الإعدام. وشدّد القرار على ضرورة "مراجعة البرلمان المصري القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية في مصر"، داعياً السلطات إلى ضمان الأمن النفسي والجسدي لجميع المعتقلين والإنهاء الفوري لاستخدام "التعذيب". وناشد البيان السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في العديد من القضايا واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لـ"ضمان العدل". واعتبر القرار أن وضع حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية مستمر في التراجع في مصر بسبب القيود المتزايدة المفروضة على الناشطين وكذلك كافة المواطنين، ودعا إلى "التوقف عن كل أشكال العنف والكف عن الاستفزاز وتعزيز خطاب الكراهية". وجاء في القرار: "نحرص على تذكير الحكومة المصرية بأن حماية حقوق الإنسان والحريات يسير بشكل متواز مع تحقيق الازدهار على المدى الطويل". كما خاطب البرلمان الأوروبي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، داعياً إياه وحكومته إلى "تنفيذ التزاماتهم بالإصلاح السياسي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان"، مشدداً على أن "إجراء انتخابات نزاهة وشفافة أمر حيوي بالنسبة للديمقراطية، التي يضمنها دستور عام 2014".