لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن لقاءه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد تمحور بأغلبيته حول موضوع المناطق المتنازع عليها عند الحدود البريّة والبحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن لدى الموفد الأميركي حلولاً إن كان بما يتعلّق بالمناطق البريّة المتنازع عليها أو بالنسبة للحدود البريّة ويقول إنه طرحها على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجيّة.

صوت لبنان

رحب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالوساطة الأميركية لحل أزمة حدود لبنان البحرية والبرية مع إسرائيل، خلال استقباله نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد، بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد.

radio orient

الرئيس ميشال عون: نأمل استخراج النفط من دون عراقيل ليصبح عنصراً أساسياً باقتصادنا.

اذاعة النور

الشيخ قاسم: حزب الله لا يتحمل مسؤولية أي منطقة أو أي شارع مسؤوليتنا أن نقف مع الناس وندافع عن حقوقهم وحيث نستطيع ولكننا لسنا بديلا عن الدولة.

صوت المدى

الرئيس عون استقبل وفداً من شركة "توتال" برئاسة السيد ستيفان ميشال اطلع منه على استعدادات الشركة للتنقيب عن النفط والغاز.