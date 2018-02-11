لبنان الحر

اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" ​سليم سلهب​ ان هناك 3 مراحل ستمر فيها البلاد في المدى المنظور، الأولى تسبق الانتخابات وستظللها حالة من الاستقرار بعدما تم احياء التسوية وفق برنامج معين، على خلفية المستجدات الأخيرة التي هزّت هذا الاستقرار وما سبقها من أزمة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في الرياض، وهما حادثتان اكدتا اجماع اللبنانيين على رفض الاخلال بالاستقرار.

صوت لبنان

أكد وزير التربية ​مروان حمادة​، أن "الاهتمام الأول لأميركا​ هو عدم انتقال القواعد الايرانية في ​سوريا​ لتستقر في ​لبنان​ وتتحول الى مصانع للاسلحة والصواريخ ومحطات انطلاق باتجاه العدو"، معتبرا أن "هذا الامر يشغل ​واشنطن​ أكثر من ​ملف النفط​".

radio orient

شدد مستشار رئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​ على أن ما يجري في ​سوريا​ هو حرب عليها ولعبة امم ولم يعد حركة مطلبية أو أن هناك معارضة أو موالاة في سوريا مشيراً الى انه بعد 7 سنوات على سوريا لم يتحقق اي تغيير في دورها".

اذاعة النور

شدّد رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​ على أنّ "في ​الإنتخابات النيابية​ معركتنا شعاراتها إنمائية لقناعتنا بضرورة إطلاق خطة إنمائية إقتصادية شاملة في مناطقنا المحرومة. أمّا في السياسة فخطوطنا الحمراء المقاومة و​العروبة​ و​محاربة الفساد​، والباقي تفاصيل.

صوت المدى

أشاد ​محمد نصرالله​، بالنتائج التي افضى اليها اللقاء الذي جمع الرؤساء في بعبدا والذي نجح في اعادة اطﻻق العمل في المؤسسات ﻻسيما في ​مجلس الوزراء​"، معربا عن أمله بـ"انجاز ​الموازنة​ العامة عن العام 2018".