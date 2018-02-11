"الحياة" بات كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي في وضع صعب قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأسلوب تعامله مع فضيحة اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري، ما أدى الى استقالته. كما استقال موظف آخر للسبب ذاته، فيما أنهت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل مهماتها، لتنتقل الى القطاع الخاص.

"الحياة" الروس متأكدون من أن بلادهم ساهمت في اكتشافات علمية كثيرة في السنوات العشر الأخيرة، ومعظمهم يرى أنها تواكب التقدم العلمي الهائل. ويذهب خُمس الروس إلى أنهم يتقدمون على أوروبا في مجال الابتكارات والاكتشافات العلمية. هذه النتائج خلص إليها استطلاع للرأي عشية إحياء "يوم العِلم" في روسيا اليوم. نتائج تبدو طبيعية نظراً إلى الحس القومي المرتفع، والإنجازات العلمية المحققة في مجالات عدة أثناء العهد السوفياتي وقبله، لكن الصادم أن المستطلعة آراؤهم بمعظمهم يعجزون عن الإشارة إلى اكتشاف محدد.

"الحياة" اتخذ "هجوم ديبلوماسي" تشنّه بيونغيانغ خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغتشانغ، طابعاً آخر أمس، بعدما أعلنت سيول أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن "قبِل عملياً" دعوة لزيارة الشطر الشمالي، وأن حضّ الدولة الستالينية على إجراء حوار مع الولايات المتحدة. وتعارض "الدفء" المستجدّ بين الكوريتين مع هجوم شنّته بيونغيانغ على مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الذي عاد الى واشنطن أمس، بعد محاولته التخفيف من التقارب بين الشطرين.