"الحياة" استهدفت قوات الجيش المصري أمس، بؤر الجماعات الإرهابية في شمال سيناء ووسطها، في أكبر عملية يُنفذها الجيش منذ انطلاق الحرب على الإرهاب منتصف العام 2013. ومهد الجيش لقصف معاقل الإرهاب براً وجواً، بفرض طوق مُحكم حول شمال سيناء ووسطها، لمنع فرار المتطرفين من ساحة المعركة.

"الحياة" تضم الساحة السياسية في مصر أكثر من 100 حزب، ورغم ذلك تشهد حالاً من الركود بلغ ذروته في مشهد الانتخابات الرئاسية، إذ عجزت تلك الأحزاب عن تقديم منافسين ذوي ثقل للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وعلى رغم أن حزبياً أنقذ الموقف، وهو المرشح الرئاسي رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، لكن تقدمه في الدقائق الأخيرة على نحو مفاجئ ومن دون استعداد مسبق لخوض المعركة في غياب البرنامج الانتخابي الواضح، يطرح مزيداً من التساؤلات حول فاعلية تلك الأحزاب، ومعــطيات المشهد الحزبي في مصر.