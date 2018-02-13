لبنان الحر

أكد وزير الصحة العامة ​غسان حاصباني​ في كلمة له خلال ندوة بعنوان: "شركاء في الرعاية الصحية بالتعاون مع ​منظمة الصحة العالمية​" في دبي، أن "الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في القطاع الاستشفائي من شأنه أن يرفع الأداء في ​المستشفيات الحكومية​ ويحسن ظروف العمل للموظفين.

صوت لبنان

حذر حزب الكتائب بعد اجتماعه الأسبوعي من مخاطر "إقحام لبنان في أتون صراعات المنطقة ومحاورها، وتحويله ساحة حرب بديلة، إنفاذاً لمغامرات خارجية"، محملاً "الدبلوماسية اللبنانية مسؤولية التحرك العاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة براً وبحراً وجواً، ولتأكيد الفصل بين المسارين اللبناني والسوري".

radio orient

رأى النائب ​عمار حوري​ أن "إسقاط الطائرة الإسرائيلية انعكس تغييراً على قواعد الاشتباك"، لافتاً إلى أن "ما يجري في المنطقة كبير وعلى مستوى دول عظمى تعمد إلى تمرير الرسائل في ما بينها".

اذاعة النور

أشار النائب ​ياسين جابر​ إلى أن "الأحداث المتسارعة التي حصلت في الأيام الأخيرة أظهرت وجود معادلة جديدة في مواجهة التهويل الإسرائيلي الذي لا يمكن أن يستمرّ"، معتبراً أن "إسقاط ​طائرة​ الـ F16 ليس حدثاً عابراً لاعتبار أنها من أهم الطائرات الحربية في العالم".

صوت المدى

هنأ النائب سيمون أبي رميا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على جهوده في التحضير للانتخابات النيابية، ومواكبته لهذا الاستحقاق ليمرّ بطريقة سليمة.