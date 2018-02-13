"الشرق الأوسط" واصلت موسكو تحركاتها الدبلوماسية لمحاصرة تداعيات الموقف الناشئ عن إسقاط الطائرة الإسرائيلية والضربات المكثفة في سوريا، وتصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكأنه حكم أطلق صافرة النهاية في اشتباك إسرائيلي – إيراني.

"الشرق الأوسط" أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تعمل مع الشركاء لمنع تدهور الموقف ونبّه إلى ضرورة عدم السماح بتدهور الموقف أكثر.

"النهار" كرر الرئيس الفلسطيني خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير رفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط، لكنه استدرك بأنه في حال عقد أي اجتماع دولي يمكن أن تكون واشنطن وسيطاً بين وسطاء.

"الشرق الأوسط" قال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أمس، إن الوجود الإيراني في سوريا مستمر.

"الشرق الأوسط" يجتمع اليوم الثلاثاء في روما وزراء دفاع 14 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا والعراق لمناقشة ما بعد سقوط داعش خاصة الداعشيين المعتقلين.

"الشرق الأوسط" قالت مصادر أميركية إن الولايات المتحدة لا تريد الاحتفاظ بعدد كبير من الداعشيين، وتفضل إعادتهم إلى أوطانهم، وقادتهم إلى سجن غوانتانامو في كوبا.

"الشرق الأوسط" قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس: حتى الآن لم تنته المعركة ضد داعش.

"الشرق الأوسط" أيّد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس في بغداد، محاكمة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق، لكنه رفض بشكل قاطع حكم الإعدام المعمول به في القانون العراقي.

"الشرق الأوسط" أعلنت واشنطن أمس أنه من المبكر جداً الحديث عن مسار دبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

"الحياة" كشف مصدر أمني تركي أن السلطات اعتقلت مئات المهاجرين المغاربيين في تركيا.

"الحياة" أقر وزير الخارجية الهولندي هاليي زيلسترا بكذبه عن لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2006.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العلاقات مع الولايات المتحدة تواجه خطر الانهيار الكامل، فيما استبق الأتراك وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالإعلان عن إعادة تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الأميركية في أنقرة باسم "غصن الزيتون" وهو اسم عمليتهم العسكرية في سوريا.

"النهار" نفت لجنة التحقيقات الروسية حصول انفجار على متن طائرة الركاب من طراز "إي إن 148" التي تحطمت الأحد في ضواحي موسكو.