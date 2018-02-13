"الحياة" شهد ريف إدلب أمس، تفجيرات عدة أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل، وتزامنت مع معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام من جهة، وتنظيم داعش من جهة ثانية، في محاولة لصد هجوم التنظيم على مناطق في المحافظة.

"الحياة" قتل عدد من مسلحي الجيش السوري الحر بقصف مدفعي للجيش السوري استهدف حي جوبر.

"الحياة" أفادت وكالة أنباء "سانا" عن سقوط قذائف على أحياء في دمشق، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

"الأنوار" أعلنت قوات سوريا الديموقراطية أن قواتها استهدفت قاعدة عسكرية تركية في مدينة أعزاز بريف حلب، وأدت هذه العملية إلى مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة آخرين.

"الأنوار" أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أمس، مقتل 31 جندياً تركياً وإصابة 143 منذ بدء العملية العسكرية التركية على عفرين بشمال سوريا.

"الشرق الأوسط" قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي إن بلاده بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

"الشرق الأوسط" أنقذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حياة اثنين من الجنود الإسرائيليين دخلا مدينة جنين شمال الضفة الغربية بطريق الخطأ وسلمتهما إلى الجيش الإسرائيلي.

"الشرق" أعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة، ويتلقى العلاج في مستشفى للتنظيم في الصحراء السورية.

"الشرق" أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في القاهرة أمس، عقب محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم مصر في حربها على الإرهاب وتحقيق الأمن للشعب المصري راسخ وسيستمر، وأن واشنطن ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

"الحياة" كشف الجيش المصري أمس، عن تدمير مخابئ تحت الأرض في سيناء يستخدمها الإرهابيون للاختباء، وأعلن عن قتل 12 إرهابياً.

"الحياة" هدد تنظيم داعش الإرهابي باستهداف مراكز الانتخابات الرئاسية في مصر.