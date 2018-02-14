الشرق الأوسط 7 /2/ 2018

وول ستريت تلطّف الذعر العالمي... والتقلّبات مستمرة

بثت بورصة وول ستريت مع بدء التعاملات أمس بعضاً من الاطمئنان في نفوس المستثمرين بعد أربعة أيام من الذعر الذي اجتاح الأسواق مع خسائر واسعة تخطّت 4 تريليونات دولار. وبعد خسائرها القياسية، عدّلت وول ستريت خسائر الافتتاح أمس، لتتحوّل الشاشات إلى اللون الأخضر في مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 و "ناسداك" و "داو جونز" حيث تنفّس المتعاملون الصعداء خاصة مع المخاوف التي سادت قبل التعاملات مع إغلاق البورصات الرئيسية في آسيا وأوروبا على خسائر كبرى... مما تسبّب في إرباك المتعاملين واتجاههم بشكل كبير إلى البحث عن الملاجئ والملاذات التقليدية مثل الذهب أو أحد المحفزات الأولية كالسندات الحكومية. في الوقت ذاته، تتكيّف الأسواق المالية مع عالم جديد، حيث لا يقوم المصرفيون المركزيون بدعم الأصول من خلال سياسة نقدية فضفاضة، وترتفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى المال من أجل زيادة نشاط الاستثمار المؤسسي الجاري، وهو الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك تدفق مستمر للأموال في سوق الأسهم التي كانت تدعم الأسعار على مدى العامين الماضيين.

الشرق الأوسط 8 /2/ 2018

إنتاج أميركا من النفط عند مستوى قياسي

كانت البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة صادمة بالنسبة إلى السوق، وأدّت إلى تراجع أسعار النفط في بورصة نيويورك 1.6 في المائة في جلسة تداول بعد أن وصل الإنتاج الأميركي الى مستوى قياسي جديد في الوقت الذي زادت فيه المخزونات النفطية الأسبوع الماضي وإن كانت زيادة أقل من المتوقّع.

الحياة 12 /2/ 2018

صادرات أميركا النفطية للصين تغيًر قواعد اللعبة عالمياً

بدأت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة شيئاً فشيئاً تقلب أسواق النفط العالمية رأساً على عقب. وارتفعت شحنات النفط الأميركية إلى الصين لتخلق تجارة بين أكبر قوتين في العالم لم تكن موجودة حتى 2016، وتساعد واشنطن في جهودها لتقليص العجز التجاري الضخم مع بكين. وانعكس هذا التحوّل في الأرقام التي نُشرت في الأيام الماضية، وأظهرت أن الولايات المتحدة تنتج الآن كميات من النفط الخام تتجاوز إنتاج السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ما يرجّح أن تتفوّق أميركا على روسيا لتحلّ محلّها في المركز الأول في إنتاج النفط على مستوى العالم بنهاية السنة، وشكّل هذا النمو مفاجأة حتى لمسؤولي إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وستساهم الإمدادات الأميركية في خفض الفائض التجاري الصيني الضخم مع الولايات المتحدة، وربما في دحض ادعاءات ترامب بأن بكين تقوم بممارسات تجارية غير عادلة. ومع ارتفاع صادرات الطاقة، تقلّص العجز التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في كانون الثاني إلى 21.895 بليون دولار من 25.55 بليون في كانون الأول بحسب أرقام صينية رسمية نُشرت يوم الخميس.