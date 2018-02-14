لبنان الحر

الرئيس عون استقبل وفداً من أعضاء جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور جوزف طربيه.

صوت لبنان

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلّع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا وتطويرها في مختلف المجالات.

radio orient

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "تيار المستقبل" سيكمل المشوار مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لأن العلاقة السياسية والأهم العائلية بيننا وبينه هي علاقة تاريخية، بدأها رفيق الحريري وسيكملها سعد الحريري إن شاء الله مع وليد بك ومع أخي تيمور”.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة جمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزف طربية، وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

صوت المدى

الرئيس عون تلقّى دعوة رسمية لزيارة بولندا نقلها إليه رئيس الوزراء البولندي الذي أبدى رغبة بلاده في المساهمة بالمشاريع الإنمائية اللبنانية والتنقيب عن النفط.