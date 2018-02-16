لبنان الحر

أشار الوزير السابق ​روني عريجي​ إلى أن "التحالف مع ​تيار المستقبل​ لم يحسم بعد ونحن على تواصل مباشر".

صوت لبنان

أشار الوزير السابق ألبير منصور​ إلى أن "​حزب الله​ مشارك في الحكم في ​لبنان​ وهو جزء أساسي فيه". ومن المفترض أن يحقق التفاوض مع وزير الخارجية الأميركي ​ريكس تيلرسون​ تقدماً في هذا الموضوع مع ​الولايات المتحدة​، معتبراً أن "الموقف اللبناني المتضامن سيجعل مهمة تيلرسون صعبة لأن لبنان لن يتراجع عن حقوقه".

radio orient

أشارت عضو المكتب السياسي في ​تيار المردة​ ​فيرا يمين،​ إلى أنه بموضوع شركات ​النفط​ معروف تقدم الشركات الأوروبية في هذا المجال، ولفتت إلى أن هناك خوف من ذريعة لحدث أمني ما تقوم به إسرائيل​، لا سيما وأن ​أميركا​ لديها جملة خسارات متتالية، وهل هناك سيناريو ما مقابل هذه الخسارات.

اذاعة النور

أشار العميد المتقاعد ​وهبي قاطيشا​ إلى أن تغيّب رئيس الحزب ​سمير جعجع​ عن مهرجان البيال لا يهدف لتوجيه رسالة ما لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، خاصة وأننا أوفدنا ممثلين عنا، لافتاً إلى أن "ما يفرض حضور أو تغيب الدكتور جعجع هي الظروف الأمنية وليس الزعل والرضى وإن كانت الأزمة مع "المستقبل" لم تحل بعد، لكنها غير مستعصية وستحل بالنهاية".

صوت المدى

أكد النائب ​محمد الحجار​ أنه "من حيث الشكل هناك من لم يكن مدعواً من قوى ​14 آذار​ لكن بالمضمون 14 آذار كانت حاضرة بخطاب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في البيال"، مشيراً الى أن "هذا المضمون هو الذي عبر عنه الحريري بخطابه الذي هو خطاب وطني جامع أكد فيه على ثوابت 14 آذار وتيار المستقبل وهي ثوابت الدولة السيدة الحرة المستقلة، وكان هناك تأكيد على ثوابت ​الطائف​ والالتزام بالمحكمة الدولية​ والثوابت التي ترفض أن ينجر لبنان وراء الأزمات".