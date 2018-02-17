لبنان الحر

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار بو عاصي​ على رفض أي سلاح غير شرعي خارج إطار الدولة.

صوت لبنان

أشار النائب ​إيلي ماروني​، تعليقاً على قرار الجلسة الأولى للمحاكمة في اغتيال شقيقه نصري ماروني، إلى أنّه "عاد لنا الأمل في أن يكون لنا دولة قانون وأجهزة ومؤسسات"، معرباً عن أمله في أن "تلقي المحكمة القبض على الفاعلين وأن لا يبقى لدينا في المستقبل أحكاماً حبراً على ورق".

radio orient

أكّد النائب ​عمّار حوري​ أن "​14 آذار​ بمعناها السيادي والاستقلالي لا يمكن أن تنتهي، أما بشكلها التنظيمي فاختلف الوضع"، موضحاً أن "هناك تمسّك ببناء الدولة والعيش المشترك والحريات وبالتالي هذه المعاني لا يمكن أن تنتهي".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في عين التينة مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ السفير ​ديفيد ساترفيلد​ والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، وجرى عرض للتطورات الراهنة وموضوع المنطقة الخاصة للبنان والحدود البحرية.

صوت المدى

ركّز وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في مؤتمر إعلان 2018 سنة ​السياحة الدينية​، على "أنّنا نملك مواقع يجب ربطها ببعضها ليس فقط بأذهان الناس، بل أيضاً أن يسيروا على درب القداسة".