"الشرق الأوسط" وجّه روبرت مولر، المحقق الخاص الأميركي في التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 أمس، الاتهامات لـ16 فرداً وكياناً روسياً.

"الجمهورية" اعتبرت وزارتا الدفاع الفرنسية والألمانية أمس، أنه على أوروبا أن تملك استقلاليتها الاستراتيجية في مجال الدفاع مع الإبقاء على انخراطها في الحلف الأطلسي، في حين تبدي واشنطن قلقها من مشروع دفاع أوروبي.

"الحياة" أعلن الجيش الباكستاني عن تدمير موقع عسكري هندي في إقليم كشمير المتنازع عليه وقتل 5 جنود.

"الحياة" أعادت السويد أمس، تشديد شروط الاستقبال ومنح اللجوء بعدما فتحت حدودها للمهاجرين غير الشرعيين.

"الشرق الأوسط" حدث تطور مفاجئ في محاكمة ثلاثة سوريين أمام محكمة هامبورغ بتهمة الإرهاب يوم أمس، حيث اعترف أحد المتهمين الثلاثة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أرسله مع موجات اللاجئين إلى ألمانيا بهدف تشكيل خلية نائمة.

"النهار" انطلقت في مدينة ميونيخ الألمانية أمس، أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ54 وسط إجراءات أمنية مشدّدة، حُشد لها أكثر من أربعة آلاف رجل أمن.

"الحياة" ذكر علماء أميركيون أن تحاليل أجريت على حوالى 20 دبلوماسياً أميركياً كانوا ضحايا هجمات صوتية غامضة من كوبا، كشفت وجود أضرار دماغية من دون تعرّض الجمجمة لأي صدمة مسبقة.