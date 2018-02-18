لبنان الحر

إعتبر النائب ​فادي كرم​ في بيان أن ​القاعدة​ المتبعة اليوم في شركة قاديشا هي، عمّال غب الانتخابات بما يتناقض مع الآمال التي علّقتها الناس على هذه المرحلة من أجل تحصين دولة القانون والمؤسسات.

صوت لبنان

سأل رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ خلال إطلاق حملة " نبض بيئي" من بيت الكتائب المركزي "هل من يصدّق أن الدولة قررت تلزيم مطامر بحرية وانشاءها دون دراسة الأثر البيئي؟"، مؤكداً أنه "حان الوقت لخطة بنيوية بعيدة الأمد لملف ​النفايات​ تضعها الدولة انطلاقاً من مخطط واضح لجمع النفايات ومعالجتها أولاً".

radio orient

استبعد النائب ​عاطف مجدلاني​ أن يؤدي الخلاف بين لبنان و​إسرائيل​ حول الحدود البرية والبحرية والبلوك رقم 9 إلى مواجهة عسكرية وحرب بين البلدين، حتى ولو تطورت وتعاظمت الأمور.

اذاعة النور

أشار نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ إلى أن "قوة المقاومة في ​لبنان​ هي بسواعد الرجال وتربية الأمهات، انتصرنا لأن الرجل و​المرأة​ جنباً إلى جنب في هذه المقاومة، وانتصرنا لأننا شكّلنا مجتمع المقاومة الذي لا يبقى فيه فرداً من الأفراد صغر أو كبُر إلا وهو جزءٌ من مشروع المقاومة.

صوت المدى

تمنى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "تسلك الموازنة" دون أية عقبات في الحكومة وبعدها في مجلس النواب. وأعرب عن تفاؤله بأن لا تتعدى مدة دراستها في الحكومة بين 10 و15 يوماً، في حال صمدت الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف. وفق قناعاته، فإن عدم إنجاز الموازنة يؤثر على صورة لبنان الخارجية ومصداقيته، خصوصاً أن بيروت تتحضّر للمشاركة في المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، خاصة وأنّ هذه المؤتمرات مرتبطة بالإصلاح في بلدنا، وهذه الميزة في سلم أولويات الموازنة.