"الحياة" أثار اتهام الولايات المتحدة 13 روسياً، بينهم "طبّاخ" الرئيس فلاديمير بوتين، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. "اشتباكاً" آخر بين واشنطن وموسكو، إذ تحدّث مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر عن "أدلة" لا تُدحض، فيما اعتبرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هراء".

"الديار" دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بلادها من الاتحاد (بريكست)، في حين دعت ألمانيا إلى تخفيف العقوبات عن روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار بأوكرانيا. وطالبت ماي- في اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للأمن بتوقيع معاهدة أمنية جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنهاية العام 2019، وذلك بهدف ضمان إستمرار التعاون العسكري والإستخباري وفي مكافحة الإرهاب، بعد خروج بريطانيا من المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وطالب الولايات المتحدة بأن لا تتنصل منه.