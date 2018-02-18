"الحياة" أعلن الجيش الأردني أمس، عن نقله خط أنبوب النفط القديم (تابلاين) على الحدود مع سورية والعراق فوق الارض، كما أعلن تدمير أنفاق كان إرهابيون يخططون لاستخدامها في تهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الأردنية. وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى إحباط مخطط لتهريب إرهابيين ومعهم أسلحة ومخدرات عبر الحدود الأردنية - السورية.

"الحياة" اتّسمت تصريحات المسؤولين الروس في شأن تطورات الأوضاع في عفرين شمال غربي سورية، بحذر شديد، إذ رفضت موسكو التعليق أو الإشارة إلى أي تفاصيل حيال دور محتمل لها في نزع فتيل الأزمة، وسط تجدد الحديث عن مساعٍ روسية للتوصل إلى «تسوية» في عفرين بين الأكراد والنظام السوري وتركيا.

"الحياة" أحيا الليبيون أمس، في شرق البلاد وغربها الذكرى السابعة لثورة 17 شباط ضد نظام العقيد معمر القذافي، وذلك على رغم استمرار انعدام الأمن وتواصل المعارك في بعض المناطق. وأقرّ رئيس حكومة الوفاق الوطني (مقرّها طرابلس) فائز السراج في كلمة وجهها إلى الشعب في المناسبة، "بالفشل في التخلص من ثقافة ظلت تسيطر على عقول وممارسات العديد ممَن تصدروا المشهد اليوم، الذين اعتبروا الوطن غنيمة".