لبنان الحر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن قوة الردع والدفاع هي بيد الجيش اللبناني وفي عهدة الدولة، وأي عدوان يكون على لبنان بأسره. وأضاف: "من هنا لا لتبرير سلاح خارج سلاح الدولة. ولا يجوز أن نشك للحظة بقدرة الجيش اللبناني الذي أثبت أنه قادر وبرهن عن قدرة قتالية عالية”.

صوت لبنان

تطرّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في إطلاق حملة " نبض بيئي" في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، إلى سلسلة من الملفات البيئيّة متحدثاً عن أنواع عدّة من التلوث.

radio orient

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط شخصيات وعائلات بيروتية، أن همه الوحيد "مواصلة سياسة حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات وحرائق وحروب المنطقة، والقيام بكل ما يمكن لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب والعمل على حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات".

اذاعة النور

أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في لقاء أقامته التعبئة التربوية في مدينة صور لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أن "إيران نعمة كبرى للمنطقة، فهي التي حمتها من التوسع الإسرائيلي، ودعمت مقاومة الشعوب لدعم استقلالها، وبالتالي فإن أميركا تواجه إيران اليوم لأنها تدعم المقاومة".

صوت المدى

أطلق رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، من فندق قادري الكبير، الماكينة الانتخابية للتيار في زحلة، وأعلن ترشيح النائب السابق سليم عون، قائلاً "إذا ربح سليم عون في زحلة يكون التيار ربح، وهو سيربح، واذا خسر يكون التيار خسر"، مضيفاً "زمن الغياب عن زحلة انتهى وعائدون لتمثيل زحلة عام 2018".