الحياة

14/2/2018

الحرب العالمية الخفية حول العناصر المعدنية النادرة

تدور في الوقت الحاضر حرب تجارية صناعية خفية بين الصين والولايات المتحدة حول العناصر النادرة على الأرض rare earth elements . ويعود سبب الحرب إلى تحكم الصين بالسوق العالميّة لتلك المواد؛ إذ أنها تنتج ما يزيد على 80 في المئة من كمية العناصر المعدنية النادرة عالمياً. وتعتمد الصناعات في الولايات المتحدة، خصوصاً العسكرية منها، بصورة أساسية على العناصر النادرة المستوردة من الصين، على رغم احتواء التراب الأميركي كميّات كبيرة من تلك الخامات. في المقابل، يلاحظ أن عمليات استخراجها وتعدينها في الولايات المتحدة، تتطلب استثمارات مالية كبيرة، كما تؤدي إلى تلوّث البيئة، وعام 2016 استوردت الولايات المتحدة من الصين ما قيمته 120مليون دولار من العناصر النادرة.

20/2/2018

النفط إلى أعلى مستوياته في أسبوعين

واصلت أسعار النفط مكاسبها لتسجيل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مع انضمام الأسهم الآسيوية إلى موجة تعاف وتصاعد المخاوف في شأن التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع خام غرب تكساس (تسليم آذار) 1.2 في المئة وزاد خام القياس العالمي مزيج "برنت" 0.8 في المئة، عقب مكاسب تجاوزت ثلاثة في المئة في الأسبوع الماضي. في سياق متصل، قال الأمين العام "لمنظمة البلدان المصدرة للبترول" إن "الطلب العالمي على النفط هذه السنة، من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً بسبب "البيئة المشجعة". وأشار إلى أن "المنظمة سجلت مستوى التزام بأهداف خفض الإنتاج المتفق عليها 133 في المئة في كانون الثاني على مستوى جميع الدول المشاركة من داخل المنظمة وخارجها". في سياق منفصل، أبلغت مصادر مقربة من الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو السعودية" بأن حكومة الرياض تحلل بعيانة منحنى الأسعار في الأسواق النفطية في المستقبل، لأنها تنظر إلى الأسعار على أنها عامل مهم في تحقيق قيمة مرتفعة لما قد يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

20/2/2018

سيول تعتزم الرد "بصرامة" على العقوبات التجارية الأميركية

ندّد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، "بالحمائية غير المنطقية" التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية، بعدما أعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكورية الجنوبية. وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بكين وسيول، بفرض عقوبات تجارية على واردات الفولاذ والألمنيوم، متوعداً بمراجعة اتفاق للتبادل الحر الذي أبرم عام 2012 مع سيول، ووصفه بانه "كارثي". وينعكس هذا التوتر التجاري على العلاقات الثنائية، في وقت تسعى سيول وواشنطن إلى إظهار وحدة صف في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي. وأعرب مون خلال اجتماع مع معاونيه، عن قلقه لـ"تزايد الحمائية" وعواقبها على اقتصاد بلاده الذي يعول إلى حدّ بعيد على حركة التصدير. وباشرت إدارة ترامب في أيلول الماضي، محادثات لمعاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر، لكن لم تحرز أية نتيجة حتى الآن على رغم عقد جولتي محادثات.

20/2/2018

حزام "بديل" لطريق الحرير

تعدّ أستراليا والولايات المتحدة والهند واليابان مشروع بنية تحتية إقليمياً مشتركاً، كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية التي تكلّف بلايين الدولارات، وفق ما نقلت صحيفة "أستراليان فايننشال ريفيو" عن مسؤول أميركي، والهدف من ذلك السعي إلى مواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين. وسئل وزير شؤون مجلس الوزراء في اليابان يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحافي عن التقرير الخاص بالتعاون الرباعي، فقال إن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند "يتبادلون وجهات النظر في شأن القضايا محل الاهتمام المشترك في شكل دوري". وأكد أن "الأمر ليس للتصدي لمبادرة الحزام والطريق الصينية".

الشرق الأوسط

16/2/2018

في صراع العمالقة... "أمازون" تتجاوز "مايكروسوفت"

تفوقت شركة أمازون لمبيعات الإنترنت على العملاقة الإلكترونية مايكروسوفت بالقيمة السوقية لأول مرة في تاريخها، وشغلت بذلك المرتبة الثالثة من حيث القيمة في قائمة أكبر الشركات الأميركية والعالمية بعد شركتي آبل وألفابت... فيما يواجه كل من عملاقي التواصل الإلكتروني تويتر وفيسبوك مصاعب أوروبية، ربما تسفر عن تعرضهما لمشكلات فيما يتعلق بقواعد حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي. وبلغت قيمة أمازون السوقية عند تسوية تعاملات الأربعاء نحو 702.46 مليار دولار.